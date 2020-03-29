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Хоккейный кубок Президента: «Шахтeр» выиграл у «Юности»
Источник материала: ОНТ
В хоккейном кубке Президента в разгаре финальная серия. Во втором поединке «Шахтeр» выигрывает у «Юности» и получает перед домашними встречами стратегическое преимущество.
После первого поражения в финале в клубе из Солигорска сделали определенные выводы, и затем команда провела отличный матч. «Юность» счет открыла в середине стартовой трети. Отличился Даниил Бокун. Но всего через 15 секунд «Шахтёр» отыгрался. Шайбу провел Илья Камбович. А затем дубль оформил Данила Карабань. Все, что удалось сделать «Юности», — сократить отставание благодаря точному броску Михаила Стефановича. Итоговый счет – 3:2. В серии команды сравнялись – 1:1. Следующий матч пройдёт в Солигорске 31 марта.
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В хоккейном кубке Президента в разгаре финальная серия. Во втором поединке «Шахтeр» выигрывает у «Юности» и получает перед домашними встречами стратегическое...
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