Чемпионат Беларуси по футболу: БАТЭ уступил мозырской «Славии»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу сегодня двумя матчами завершится второй тур.

Очередные сенсации турнир преподнес накануне. БАТЭ уступил мозырской «Славии» – 1:2. Клуб из Борисова впервые в истории стартовал в чемпионате с двух поражений подряд. Столичное «Динамо» также без побед. Команда Сергея Гуренко проиграла футбольному клубу «Минск» – 2:3. При этом она уступала по ходу поединка – 0:3 и заканчивала матч вдесятером.

Также отметим победу солигорского «Шахтёра» над «Городеей» – 2:0. Сейчас в турнирной таблице три команды набрали по 6 очков – «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ». Минское «Динамо» занимает 13-е место, БАТЭ – 14-е.

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