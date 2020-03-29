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Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нулевой доставочный участок. Здесь обслуживаются пенсионеры. Они сами приходят на почту, чтобы оплатить коммуналку, получить деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас все эти манипуляции можно проделать, что называется, не выходя из дома. Достаточно позвонить в свое отделение, и почта приедет на дом.
За пенсией Ольга Бороздина из года в год по привычке приходила на почту. С банковской картой, шутит, так и не подружилась. В этом месяце также собиралась идти за наличными, а потому приятно удивилась, когда увидела у дома почтальона.
Ольга Бороздина, жительница Могилева:
Не выходя из дома пожилые люди сегодня могут также оплатить коммуналку. И, несмотря на то, что в одной только Могилевской области почти 170 тысяч пенсионеров, охватить такие объемы почтальонам под силу.
Галина Марченко, заместитель директора Могилевского филиала предприятия «Белпочта»:
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Новости Беларуси. Нулевой доставочный участок. Здесь обслуживаются пенсионеры. Они сами приходят на почту, чтобы оплатить коммуналку, получить деньги, сообщили в...
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