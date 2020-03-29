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Какие исследования начнут проводить в 2020 году, и какие экспертизы для физлиц под запретом? Рассказывает Андрей Швед
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже в апреле седьмой день рождения отметит Государственный комитет судебных экспертиз – ведомство уникальное не только для постсоветского пространства, но и для всего мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он был создан по поручению Президента практически с нуля, и сегодня без экспертных заключений комитета не обходится ни одно расследование.
На неделю председателя Госкомитета судебных экспертиз Андрея Шведа принял глава государства.
После встречи с Президентом Андрей Швед рассказал, что только в 2019 году Государственный комитет судебных экспертиз провел почти 284 тысячи исследований, больше всего – для подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел.
Юлия Огнева, СТВ:
«Мы в этом году начнем производить взрыво-технологические экспертизы»
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
«Расширим перечень исследований ДНК животных»
Мы также в этом году расширим перечень исследований ДНК животных. В первую очередь идет речь о делах о браконьерстве. Наши специалисты будут устанавливать ДНК еще трех новых видов, в первую очередь животных, занесенных в Красную книгу, или тех, на которые есть определенные ограничения при охоте.
«Мы внедрим в практику экспертизу, связанную с установлением происхождения растительных наркотических средств»
В этом году мы внедрим в практику экспертизу, связанную с установлением происхождения растительных наркотических средств. Как правило, крупные партии идут из одного региона, и для правоохранителей очень важно, если есть такая возможность, установить, откуда поступает конкретная партия наркотических средств. Тогда можно отслеживать сам трафик и попытаться выйти непосредственно на тех, кто первоначально формирует вот эти партии наркотиков.
Большая работа у нас начата, и предстоит ее завершить, по автоматизации всех процессов, по созданию единой базы всех судебных экспертиз, исследований, баз данных. Всё это замкнуть в одно единое кольцо, в одну систему, которая будет доступна не только для наших специалистов, но и в определенном сегменте для наших коллег из правоохранительных органов для того, чтобы они могли оперативно получать ту или иную значимую для них информацию.
Юлия Огнева:
О раскрытии транснациональных преступлений: «Наши правоохранители изъяли самую крупную за всю историю Беларуси партию героина»
Андрей Швед:
Наиболее яркое исследование мы проводили в прошлом году, когда наши правоохранители изъяли самую крупную за всю историю Беларуси партию героина. Речь шла о сотнях килограммов. Наши специалисты принимали непосредственное участие в производстве экспертизы этих наркотических средств.
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
О внесении веществ в список запрещенных: с момента обнаружения этого вещества до внесения его в список уходит несколько суток
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
«Мы ощущаем постоянное увеличение интереса физических лиц в производстве различного рода исследований»
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
«По заказу физического лица мы не производим экспертизу по установлению причин смерти»
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
Мы не проводим экспертизы, например, на определение вменяемости или невменяемости в уголовно-правовом смысле. И ряд других исследований, которые нами проводятся исключительно по решению органов, ведущих уголовный процесс.
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
«Мы делаем всё для того, чтобы по максимуму исключить ошибки наших специалистов»
Юлия Огнева:
Андрей Швед:
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Какие исследования начнут проводить в 2020 году, и какие экспертизы для физлиц под запретом? Рассказывает Андрей Швед
Новости Беларуси. Уже в апреле седьмой день рождения отметит Государственный комитет судебных экспертиз – ведомство уникальное не только для постсоветского...
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