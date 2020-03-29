9 способов укладки плитки на стене

Источник материала: Tut.by



Планируете менять плитку на кухне или в ванной и не знаете, как проявить фантазию? Команда TAM.BY уже подготовила оригинальные способы укладки плитки на стены: уверены, эта подборка вам пригодится!

Вразбежку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Второе название способа — «кирпичом». Довольно распространенная техника облицовки, которую можно интересно обыграть цветовым оформлением или формой: например, применив квадратную плитку вместо прямоугольной. Глянцевая плитка «вразбежку» больше подойдет под стиль ретро, коричневая или серая с потертостями — лофт.

Для стен кухни или ванной комнаты подойдет не только горизонтальная укладка, но и вертикальная — это визуально «приподнимет» потолки.

Плетением

Имитация плетеной корзины, выполненная двумя способами. Укладка простым плетением требует прямоугольной плитки одинакового размера, каждая плитка нового ряда ложится срезами на середину нижних. При укладке сложным плетением чередуются прямоугольные и квадратные фрагменты.

Удачный вариант для сложного способа укладки — использовать два цвета (но не больше). Для простой «плетенки» будет удачным вариант с плетением из однотонной плитки.

Диагональю



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Один из самых сложных способов укладки плитки на стены, так как требует серьезной подготовки и немало усилий. Перед началом работы необходимо сделать разметку на стене, выбрать «правильный» ориентир (часто им является равнобедренный треугольник, а не диагональная линия).

Диагональная укладка скрывает неровности стены, визуально расширяет пространство и просто эффектно смотрится. Проще всего укладывать квадратную плитку, выбирая угол 45 градусов.

Укладка «версаль»

Не удивили перечисленные выше способы укладки плитки на стены — «оторвитесь» в стиле симметричных версальских рисунков. Стиль предполагает формирование четкого узора из плиток разных размеров, но одного цвета (или нескольких оттенков похожего).

Кстати, название технологии берет начало из французской архитектуры прошлых веков. Говорят, что похожую облицовку можно увидеть в Версальском дворце.

Елочкой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Среди множества способов укладки плитки на стены до сих пор актуальна технология «елочкой». Она основана на расположении узких прямоугольных фрагментов «один на один», когда узкая сторона облицовки стыкуется с широкой стороной другой плитки.

Такая укладка визуально выравнивает стену неправильной формы. Особенно гармонично смотрится «елочка» при комбинировании нескольких оттенков одного цвета. Кстати, такую же технологию применяют при укладке штучного паркета на пол.

Шахматной доской

Достаточно простая и нестареющая техника укладки плитки, здорово оживляющая интерьер. Шахматная доска — не обязательно сочетание черного и белого: это дизайнерская возможность перекрещивания любых цветов одной палитры или же плитки двух разных фактур.

Шахматное оформление стен подойдет большим комнатам в стилях неоклассика, кантри, модерн.

Мозаикой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Облицовка миниатюрной (чаще — квадратной) плиткой, при помощи которой можно сделать на стене надпись или воссоздать несложный рисунок в стиле «пиксель арт». Мозаика позволяет отойти от однотонного дизайна и смешать сразу три и более цветов: от фантазии хозяина или дизайнера зависит сложность рисунка.

Способ требует ровных стен и сноровки мастера, ведь после крепления мелких фрагментов и простукивания киянкой необходимо часто сверяться с уровнем.

Мельницей

Разновидность узора с беспорядочным рисунком — так называемой «модульной сетки». Суть ее в том, что в центр рисунка закладывается квадратная плитка, а вдоль ее сторон стыкуются прямоугольные фрагменты со смещением в одну сторону. На выходе получается имитация «мельницы».

Мельница подходит для помещений разного стиля и разной площади. Можно использовать похожие оттенки или плитку контрастных цветов.

Укладка «пэчворк»





Переводится как «лоскутное шитье» и очень популярно в дизайне облицовочных материалов. Несмотря на контрастное исполнение, схема укладки простая: обычная стыковка плиток с разными узорами. Может применяться плитка одного или разного размера.

Изучили способы укладки плитки на стены — добро пожаловать в магазины каталога TAM.BY, где представлена керамическая плитка . Здесь вы отыщете плитку на любой вкус, а у некоторых наших партнеров воспользуетесь услугой компьютерной раскладки бесплатно.