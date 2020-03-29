Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром читатели сайта сообщили - в реке Мухавец в районе Набережной маслянистые пятна в воде. Оказалось, что это как раз в том самом закутке, куда прибивает весь мусор. Действительно, за зиму тут много нехороших вещей "насобиралось". Раньше силами волонтёров чистили эту местность, вероятно, силы понадобятся и в этом году.





Раз уж мы сюда добрались, решили посмотреть, как обустраивается территория. Хорошо обустраивается, достойно. Готова площадка на небольшом полуострове, которую выставили на аукцион. Достойное место для прогулок влюблённым и пенсионерам.



















































































































