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Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная
29.03.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня утром читатели сайта сообщили - в реке Мухавец в районе Набережной маслянистые пятна в воде. Оказалось, что это как раз в том самом закутке, куда прибивает весь мусор. Действительно, за зиму тут много нехороших вещей "насобиралось". Раньше силами волонтёров чистили эту местность, вероятно, силы понадобятся и в этом году.
Раз уж мы сюда добрались, решили посмотреть, как обустраивается территория. Хорошо обустраивается, достойно. Готова площадка на небольшом полуострове, которую выставили на аукцион. Достойное место для прогулок влюблённым и пенсионерам.
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