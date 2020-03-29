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Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

29.03.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром читатели сайта сообщили - в реке Мухавец в районе Набережной маслянистые пятна в воде. Оказалось, что это как раз в том самом закутке, куда прибивает весь мусор. Действительно, за зиму тут много нехороших вещей "насобиралось". Раньше силами волонтёров чистили эту местность, вероятно, силы понадобятся и в этом году.

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Раз уж мы сюда добрались, решили посмотреть, как обустраивается территория. Хорошо обустраивается, достойно. Готова площадка на небольшом полуострове, которую выставили на аукцион. Достойное место для прогулок влюблённым и пенсионерам.

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

Уточки, домики, маслянистые пятна в реке и водоохранная зона: это наша Набережная

 
 
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  Сегодня утром читатели сайта сообщили - в реке Мухавец в районе Набережной маслянистые пятна в воде. Оказалось, что это как раз в том самом закутке, куда прибивает...
 
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