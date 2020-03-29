История подвига: как простой сельский учитель Сергей Анищенко из Жлобинского района стал Героем Советского Союза

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В мемориальном Зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны увековечены имена белорсуов-Героев Советского Союза. 448 человек, из нашей республики награждены этим высоким званием. При жизни и, увы, посмертно. Рядовые и генералы, мужчины и женщины, партизаны и санитарки – здесь все, со всех уголков страны. И у каждого подвига своя история. Одна из них – о простом сельском учителе начальных классов из Жлобинского района.

От Сергея Анищенко в фондах музея – сохранилось совсем немного – одно фото, два его собственных письма, два тетрадных листика в клеточку с воспоминаниями матери и, собственно, наградной лист. О его довоенной жизни известно только со слов матери.

Елена Дворецкая, научный сотрудник фондового отдела Музея истории Великой Отечественной войны: «Он родился 20 апреля 1923 года в семье крестьян в деревне Степы – сейчас это Жлобинский район Гомельской области. Сергей Петрович окончил восемь классов средней школы, преподавательские курсы и работал учителем начальных классов».

Войну и оккупацию он встретил дома – в родной деревне – в этот момент как раз был в отпуске, но сразу же включился в борьбу – возможно, не так как хотел, но так как сумел. Уже в 18 лет стал связным между партизанскими отрядами Гомельского соединения. Вскоре командование отряда «Железняк» доверило ему и более важную миссию – в родной деревне Сергей организовал группу, главной задачей которой стал разгром полицейского гарнизона. Весной 42-го этот план получился. Ответ гитлеровцев не заставил себя ждать – его мать Татьяну Ивановну и сестру Нину в числе прочих арестовали и пароходом отправили из Паричей в Бобруйск а дальше – в концлагерь. Узнав об этом, партизаны подорвали судно. Семья Анищенко спаслась бегством и ушла в леса.

Осенью 43-го партизанский отряд Сергея соединился с действующей армией. Теперь Анищенко – рядовой. Главный бой в его жизни произошел 24 июня 44-го в районе деревни Колосы Рогачевского района. Эти события в деталях описаны в наградном листе.

Его полк переправлялся через заболоченную реку Друть, но противнику удалось взорвать мост. Первое, что сделал Сергей, который, как и все деревенские, неплохо плавал – спас тонущего товарища. А потом, в одиночку ворвался в траншеи противника. Здесь они шли в три ряда – на языке военных это называется лубоко эшелонированной обороной. Автоматным огнем и гранатами он смог дезорганизовать систему огня немцев. Это дало возможность остальной части полка переправиться и овладеть первой и второй траншеей. Сам Сергей в это время успел попасть в третью – последнюю и в одиночку отрезать пути немцев к отступлению. В том бою он, по официальным данным, убил до 30 гитлеровцев и еще 12 взял в плен. На следующий день тоже был бой – на этот раз за деревню Заболотье.

Елена Дворецкая, научный сотрудник фондового отдела Музея Великой Отечественной войны: «Он по сигналу командира первым поднялся в атаку… и забросал расчет пулемета гранатами».

Именно за эти два боя он и был представлен к званию Героя Советского Союза. Два дошедших до наших дней письма к семье он написал примерно через месяц после вышеописанных событий. И про награду там совсем коротко.

Всего через несколько дней после этих строк 31 июля 44-го Сергей умер от раны в лицо, которую получил в бою на территории Польши. В 21 год. Сегодня можно только предполагать, кем он мог стать, если бы этого не произошло – возможно, что и сельским учителем. В свое время школе, в которой он учился, присвоили его имя. Есть и улица Анищенко в его родной деревне. И логика в этом есть. Ведь, скорее всего, в самые опасные моменты своей короткой жизни думал именно об этих местах и этих людях.

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