Как отразится ситуация с нефтяными вопросами на Беларуси? Отвечает эксперт

Источник материала: ОНТ

А что с этих мировых нефтяных вопросов нам, белорусам, спросите вы? Чего ждать? И здесь я предлагаю вспомнить совещание во Дворце Независимости неделю назад. Тогда же и прозвучало то, что Россия пошла на условия Беларуси.

Что же, это вполне резонно, учитывая нынешнюю нефтяную ситуацию в мире, и всё-таки всех интересует конкретика. Какие объёмы и какая цена?

В концерне «Белнефтехим», куда мы и отправили запрос с просьбой о комментарии, пояснили: всю эту неделю и, возможно, следующую, идёт процесс согласования. Объёмы и цены на нефть – дело не одного дня, и чтобы выйти на абсолютные цифры нужно время. Тем более, сейчас. Но в концерне заверили, что сразу же предоставят всю информацию о том, на каких условиях Беларусь получит нефть.

Тему цен на чёрное золото на этой неделе обсуждали эксперты в программе Дмитрия Бочкова «Объективно». Она вышла в эфир в среду и доступна на YouTube-канале ОНТ. Рекомендуем, очень интересные оценки! Так вот в ней прозвучало мнение по поводу цен, удобных для Беларуси.

И всё-таки подведём некоторые предварительные результаты. С начала года Беларусь договорилась о поставках углеводородов с трёх направлений. Это Россия – через нефтепровод «Дружба». С севера – с литовского порта Клайпеда, на юге - через украинскую ветку Одесса-Броды. Ещё держим в уме западный вариант реверсных поставок из Гданьска. Устраивает ли нас это? Об этом мы спросили у эксперта Георгия Грица:

Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности: «Мы осознано, и я считаю это правильно, идем на диверсификацию более дорогой нефти из третьих источников, для того чтобы, как говорит Глава государства, мы 31 декабря не стояли там, со свечкой, не искали альтернативные источник. Это правильно, это грамотно, это вся экономическая теория подтверждает. Вот, говорят, цена завтра повысится. Некоторые наши автолюбители покупают канистры, в гараж ведут. Ну, везут это. Ну, во-первых, пожароустойчивость вряд ли от этого нарастает, то есть риск. Во-вторых, ну неделю, ну месяц, ну две, закончится этот бензин. То же самое нефть. Тут очень важно – тренд».

А вот тренд, о котором говорит Георгий Гриц, сейчас очень изменился. Если раньше его можно было спрогнозировать, то сейчас, пожалуй, никто не возьмётся предсказать, какой будет цена. Но есть очень интересная закономерность.

Стоимость цены на нефть сорта Brent. За последние десять лет у цены были и взлёты, и падения. Сейчас, например, она торгуется в районе $26 за баррель. Но! Обратите внимание на динамику, с которой нефть теряла в стоимости и с которой прибавляла. Падала нефть мгновенно! Буквально дни и недели! А вот набирала свой ценовой вес очень постепенно, можно даже сказать медленно.

О чём это говорит? А о том, что если и будет нефть стоить дорого, то произойдёт это не скоро. Как правило, на это уходят годы.

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