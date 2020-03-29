Принц Гарри сообщил королеве и своему отцу об отречении от семьи по электронной почте

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили королеве Елизавете II о своем решении отречься от королевских обязанностей, по электронной почте. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к паре.

Решение уйти из монаршей семьи шокировало не только родственников принца, но и весь мир. Однако, когда стал известен способ, каким они сообщили королеве это известие, это еще больше удивило общественность.

Как отмечает издание, принц Гарри отправил электронное письмо своей бабушке Елизавете II и своему отцу, принцу Чарльзу, сообщив им, что «он и Меган хотят уйти». Это сообщение было отправлено в начале января, незадолго до того, как Гарри вернулся в Лондон после отпуска.

По данным источника, и Елизавета, и Чарльз пытались уговорить Гарри подождать с объявлением о своем решении, но безрезультатно.

«Они поняли, что он и Меган хотят чего-то другого и готовы помочь, но это было сложно, – сказал изданию источник. – Были такие вопросы, как безопасность и финансирование, визы и налоги, о которых ни один из них не подумал. Гарри попросили написать свою просьбу в письменном виде и высказать свои идеи. Он подумал, что его семья настроена против него, и решил нажать на «ядерную кнопку».

Инсайдер в откровенном интервью изданию сделал много шокирующих заявлений. Кроме рассказа о том, что Гарри уведомил семью об уходе по электронной почте, источник рассказал, что принц бросил все, полностью сжег мосты, а его супруга Меган Маркл получила, что хотела.

«Проблема в том, что они настолько упрямы и убеждены в праведности своего дела, что даже если Гарри в частном порядке сожалеет об этом, он не захочет признать, что они ошибались», - добавил инсайдер.

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