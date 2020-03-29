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«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кто главнее в тандеме «всадник – лошадь»? Квалификацию на Олимпийские игры выполняет именно лошадь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В шкафу Анны Карасевой более 30 пар сапог. Правда, все они предназначены для выездки.
Анна Карасева, победительница этапов Кубка мира по выездке:
В этом сезоне мир прощается с цилиндром: с 2021 года всадники должны будут выступать в шлемах.
Анна Карасева:
Вот что неизменно у конников, так это фрак, фасон которого даже перекочевал в высокую моду. В спорте у одежды длинные фалды. В обычной жизни предпочитают редингот – пальто или пиджак прилегающего силуэта с разрезом сзади.
Белые бриджи, фрак и перчатки. Именно так спортсмены выходят на старт.
А вот и он, 14-летний Арлекино. Этот гнедой исполин принес своей хозяйке 64 награды с мировых и европейских форумов, а 34 из них – наивысшей пробы. Он даже квалифицировался на Олимпиаду-2020.
Анна Карасева:
Анна знает про него всё. Говорит, что кнутом этого парня не приструнишь.
Анна Карасева:
А вот 12-летний Зодиак. На последнем международном турнире «Пяти звезд» в Дохе белорусский дуэт взял серебро. Для Анны ее кони больше, чем любимые питомцы.
Анна Карасева:
Амуниция лошади и всадника должна быть в одной цветовой гамме. Белый парадный вальтрап на спине коня под цвет бриджей спортсменки. Ну и, конечно, белые ватники и бинты.
Когда пара готова, можно и в путь, на манеж. Олимпийская программа Большого приза длится до 10 минут. Она изобилует пассажами и пиаффе, пируэтами на галопе, менками в один или два темпа и другими элементами обязательной программы. Причем все необходимо выполнять в четкой последовательности. А вот потом идет переездка – те же элементы, но уже в другой схеме. Последний рубеж – КЮР – произвольная программа под музыку.
Анна Карасева:
Для спортсменов-конников возраст на пути к вершинам не преграда, равно как и для высокой моды нет времени. Главное, чтобы не угас запал.
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«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке
Новости Беларуси. Кто главнее в тандеме «всадник – лошадь»? Квалификацию на Олимпийские игры выполняет именно лошадь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
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