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«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

29.03.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто главнее в тандеме «всадник – лошадь»? Квалификацию на Олимпийские игры выполняет именно лошадь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Все-таки спортсмен и его четвероногий друг – партнеры равноправные. В этом убедилась Юлия Силипицкая.

В шкафу Анны Карасевой более 30 пар сапог. Правда, все они предназначены для выездки.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Анна Карасева, победительница этапов Кубка мира по выездке:
Обязательно должны быть белые бриджи, черный или синий фрак. Конный спорт – это очень дорогой вид спорта, это спорт королей.

В этом сезоне мир прощается с цилиндром: с 2021 года всадники должны будут выступать в шлемах.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Анна Карасева:
Цилиндр самый обычный. Со следующего года цилиндр запрещают, выступать можно только в касках – в целях безопасности.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Вот что неизменно у конников, так это фрак, фасон которого даже перекочевал в высокую моду. В спорте у одежды длинные фалды. В обычной жизни предпочитают редингот – пальто или пиджак прилегающего силуэта с разрезом сзади.

Белые бриджи, фрак и перчатки. Именно так спортсмены выходят на старт.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

А вот и он, 14-летний Арлекино. Этот гнедой исполин принес своей хозяйке 64 награды с мировых и европейских форумов, а 34 из них – наивысшей пробы. Он даже квалифицировался на Олимпиаду-2020.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Анна Карасева:
Арлекино мы приобрели, когда ему, наверное, еще года не было. Мы его купили маленьким жеребенком в Латвии. Приехали в Латвию, нам вывели двух коней.

Анна знает про него всё. Говорит, что кнутом этого парня не приструнишь.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Анна Карасева:
Вот он личность. Только всё через пряник. Любит, когда его чистят, кормят.

А вот 12-летний Зодиак. На последнем международном турнире «Пяти звезд» в Дохе белорусский дуэт взял серебро. Для Анны ее кони больше, чем любимые питомцы.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Анна Карасева:
Это боевой партнер. Успех зависит от лошади, всадника и от тренера.

Амуниция лошади и всадника должна быть в одной цветовой гамме. Белый парадный вальтрап на спине коня под цвет бриджей спортсменки. Ну и, конечно, белые ватники и бинты.

Когда пара готова, можно и в путь, на манеж. Олимпийская программа Большого приза длится до 10 минут. Она изобилует пассажами и пиаффе, пируэтами на галопе, менками в один или два темпа и другими элементами обязательной программы. Причем все необходимо выполнять в четкой последовательности. А вот потом идет переездка – те же элементы, но уже в другой схеме. Последний рубеж – КЮР – произвольная программа под музыку.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Анна Карасева:
Для нашего спорта это действительно очень престижно было бы – принять участие в Олимпийских играх. Пока смогу в седле выступать, и в 78 выступлю на Олимпийских играх.

Для спортсменов-конников возраст на пути к вершинам не преграда, равно как и для высокой моды нет времени. Главное, чтобы не угас запал.

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Люди в материале: Анна Карасева, Юлия Силипицкая

 
 
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Новости Беларуси. Кто главнее в тандеме «всадник – лошадь»? Квалификацию на Олимпийские игры выполняет именно лошадь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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