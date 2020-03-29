«Достояние республики»: как шла работа над проектом

Источник материала: ОНТ

В этой жизни, несмотря на то, что она всего одна, всегда есть место подвигу. Ну, или хотя бы поступку. То, чем будут гордиться наши дети, земляки, страна. Проект «Достояние республики», к которому уже привыкли зрители телеканала ОНТ, говорит сам за себя – это то, чего мы все вместе добились и чем можно гордиться.

Как шла работа над проектом, которым, уж поверьте, можно гордиться? Что мы знаем о Скорине, часто ли бываем в Беловежской Пуще и знакомы ли нам звуки белоруской дудки или мелодия Лявонихи... Это все наше. И это наша Гордость. Гордость нации.

Театр и кино, живопись и скульптура, музыка и архитектура. Уникальный сборник этюдов о знаменитых белорусах их творчестве и нашем общем наследии – над этим трудился культурный обозреватель телеканала ОНТ Александр Матяс. Автор много лет служит искусству и кажется знает всю палитру национальной культуры. Однако новый фильм даже для него был непростой задачей.

Александр Матяс, автор фильма «Гордость нации»: «Тут надо было подстроится под графики многих людей, потому, что прима-балерина большого театра Екатерина Олейник парит над сценами в разных странах, надо было попасть в ее гастрольный график, чтобы записать это интервью. Петров выступает на Западе, надо было тоже его поймать здесь и вклинится в его график, в его планы и так далее».

Получилось в буквальном смысле объять необъятное, хотя, как признался сам автор, каждый сегмент этого фильма по праву претендует на отдельную серию «Достояния Республики». Трудно уместить всю гордость в полчаса. Тем более что проект расскажет и о том, о чем не знают многие белорусы, но ценят зарубежные эксперты.

Александр Матяс, автор фильма «Гордость нации»: «Маленькая деревушка Тюпешки, рядом с которой находится объект Тупишки, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревушка – на мировой карте культурного наследия человечества».

«Достояние Республики» – проект уникальный, который выходит на телеканале с прошлого года. Каждая серия – неповторимая, каждый автор находит себя и помогает зрителю увидеть страну под другим углом. И это импульс для новых идей, возможность сопереживать героям и гордится тем, что есть у нас.

Анатолий Занкович, директор Дирекции информационного вещания телеканала ОНТ: «Мы очень много времени уделяем настоящему, уделяем планам, но кто-то из известных сказал, что без прошлого нет будущего, это совершенно правильно. То есть достояние то, что мы сохранили. Та ценность, которую мы сохранили в формате республики.

Вскоре на телеканале появится фильм о белорусской космонавтике и о спортивных достижениях.

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