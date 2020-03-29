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«Достояние республики»: как шла работа над проектом
Источник материала: ОНТ
В этой жизни, несмотря на то, что она всего одна, всегда есть место подвигу. Ну, или хотя бы поступку. То, чем будут гордиться наши дети, земляки, страна. Проект «Достояние республики», к которому уже привыкли зрители телеканала ОНТ, говорит сам за себя – это то, чего мы все вместе добились и чем можно гордиться.
Как шла работа над проектом, которым, уж поверьте, можно гордиться? Что мы знаем о Скорине, часто ли бываем в Беловежской Пуще и знакомы ли нам звуки белоруской дудки или мелодия Лявонихи... Это все наше. И это наша Гордость. Гордость нации.
Театр и кино, живопись и скульптура, музыка и архитектура. Уникальный сборник этюдов о знаменитых белорусах их творчестве и нашем общем наследии – над этим трудился культурный обозреватель телеканала ОНТ Александр Матяс. Автор много лет служит искусству и кажется знает всю палитру национальной культуры. Однако новый фильм даже для него был непростой задачей.
Получилось в буквальном смысле объять необъятное, хотя, как признался сам автор, каждый сегмент этого фильма по праву претендует на отдельную серию «Достояния Республики». Трудно уместить всю гордость в полчаса. Тем более что проект расскажет и о том, о чем не знают многие белорусы, но ценят зарубежные эксперты.
«Достояние Республики» – проект уникальный, который выходит на телеканале с прошлого года. Каждая серия – неповторимая, каждый автор находит себя и помогает зрителю увидеть страну под другим углом. И это импульс для новых идей, возможность сопереживать героям и гордится тем, что есть у нас.
Вскоре на телеканале появится фильм о белорусской космонавтике и о спортивных достижениях.
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В этой жизни, несмотря на то, что она всего одна, всегда есть место подвигу. Ну, или хотя бы поступку. То, чем будут гордиться наши дети, земляки, страна. Проект...
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