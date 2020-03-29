ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси за неделю высадят 18 миллионов деревьев

29.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 18 миллионов деревьев станет больше в Беларуси. «Неделя леса» стартовала в стране. Волонтеры высаживают ели, сосны, березы. Взяла лопату в руки и корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Баранова.

Через посадочную трубу саженцы попадают прямиком в лунку. Корни при этом не повреждаются. Финскую технологию Дмитрий Траченко освоил быстро. В лесхозе трудится больше десяти лет. Высаживать деревья считает делом благородным, хоть и результат виден не сразу.

«Это однолетка, 10 сантиметров. Большой такой, как этот лес, она станет лет через 80», – указал мастер Столбцовского лесхоза Дмитрий Траченко.

Столбцовский лесхоз. Еще прошлой осенью на этой делянке росли сосны. Сгубил их – почти три гектара леса – вершинный короед. Восстановить зеленый массив помогают сотрудники администрации президента. За день высадили 18 тысяч деревьев.

«Настроение хорошее. «Неделя леса» – это прекрасная акция, которая объединяет большое количество людей всегда», – уверен заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

«Продолжается год малой родины. И наша задача – сделать нашу страну красивее, в том числе, и вот таким способом», – заявил заместитель начальник управления администрации президента Беларуси Алексей Тышкевич.

Участников акции порадовала и погода. В Беларусь наконец-то пришла настоящая весна.

Сделать страну зеленее может любой желающий. В лесхозах поделятся и лопатой, и саженцами. И покажут места, где деревьев не хватает.

В этом году экологический марафон посвятили 75-летию Победы. Возле Кургана Славы, одного из главных военных мемориалов Беларуси, появилась «Аллея Памяти» – 15 голубых елей.

«Акция для нас особенная. Весна непредсказуема. Мы рано начали посадку. И мы уже имеет более 50% весенней плановой посадки. Мы высаживаем леса больше, чем мы его вырубаем», – отметил министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

За «лесную» неделю высадят как минимум 18 миллионов деревьев. Лес остается природным богатством Беларуси. Он занимает почти 40% территории страны.

В прошлом году акцию поддержали более 50 тысяч жителей Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году экологический марафон посвятили 75-летию Победы. Возле Кургана Славы появилась «Аллея Памяти» – 15 голубых елей.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Достояние республики»: как шла работа над проектом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика