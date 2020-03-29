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В Беларуси за неделю высадят 18 миллионов деревьев
29.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На 18 миллионов деревьев станет больше в Беларуси. «Неделя леса» стартовала в стране. Волонтеры высаживают ели, сосны, березы. Взяла лопату в руки и корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Баранова.
Через посадочную трубу саженцы попадают прямиком в лунку. Корни при этом не повреждаются. Финскую технологию Дмитрий Траченко освоил быстро. В лесхозе трудится больше десяти лет. Высаживать деревья считает делом благородным, хоть и результат виден не сразу.
Столбцовский лесхоз. Еще прошлой осенью на этой делянке росли сосны. Сгубил их – почти три гектара леса –
Участников акции порадовала и погода. В Беларусь наконец-то пришла настоящая весна.
Сделать страну зеленее может любой желающий. В лесхозах поделятся и лопатой, и саженцами. И покажут места, где деревьев не хватает.
В этом году экологический марафон посвятили 75-летию Победы. Возле Кургана Славы, одного из главных военных мемориалов Беларуси, появилась «Аллея Памяти» – 15 голубых елей.
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В прошлом году акцию поддержали более 50 тысяч жителей Беларуси.
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В этом году экологический марафон посвятили 75-летию Победы. Возле Кургана Славы появилась «Аллея Памяти» – 15 голубых елей.
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