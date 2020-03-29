В Беларуси за неделю высадят 18 миллионов деревьев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 18 миллионов деревьев станет больше в Беларуси. «Неделя леса» стартовала в стране. Волонтеры высаживают ели, сосны, березы. Взяла лопату в руки и корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Баранова.

Через посадочную трубу саженцы попадают прямиком в лунку. Корни при этом не повреждаются. Финскую технологию Дмитрий Траченко освоил быстро. В лесхозе трудится больше десяти лет. Высаживать деревья считает делом благородным, хоть и результат виден не сразу.

«Это однолетка, 10 сантиметров. Большой такой, как этот лес, она станет лет через 80», – указал мастер Столбцовского лесхоза Дмитрий Траченко.

Столбцовский лесхоз. Еще прошлой осенью на этой делянке росли сосны. Сгубил их – почти три гектара леса – вершинный короед . Восстановить зеленый массив помогают сотрудники администрации президента. За день высадили 18 тысяч деревьев.

«Настроение хорошее. «Неделя леса» – это прекрасная акция, которая объединяет большое количество людей всегда», – уверен заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

«Продолжается год малой родины. И наша задача – сделать нашу страну красивее, в том числе, и вот таким способом», – заявил заместитель начальник управления администрации президента Беларуси Алексей Тышкевич.

Участников акции порадовала и погода. В Беларусь наконец-то пришла настоящая весна.

Сделать страну зеленее может любой желающий. В лесхозах поделятся и лопатой, и саженцами. И покажут места, где деревьев не хватает.

В этом году экологический марафон посвятили 75-летию Победы. Возле Кургана Славы, одного из главных военных мемориалов Беларуси, появилась «Аллея Памяти» – 15 голубых елей.

«Акция для нас особенная. Весна непредсказуема. Мы рано начали посадку. И мы уже имеет более 50% весенней плановой посадки. Мы высаживаем леса больше, чем мы его вырубаем», – отметил министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

За «лесную» неделю высадят как минимум 18 миллионов деревьев. Лес остается природным богатством Беларуси. Он занимает почти 40% территории страны.

В прошлом году акцию поддержали более 50 тысяч жителей Беларуси.