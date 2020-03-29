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«Мы уже имеем более 50% весенней плановой посадки». Виталий Дрожжа рассказал об акции «Неделя леса» в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала
Молодые сосны, ели, дубы, березы будут высаживать на участках, поврежденных короедом, и после санитарных вырубок.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Если говорить о количестве высаженных деревьев, то более 18 миллионов за эту неделю мы планируем при проведении этой акции высадить.
Участие в акции уже приняли руководство Администрации Президента, главы многих министерств, ведомств, предприятий. Посадочные работы будут продолжаться всю неделю, так что и у вас есть шанс присоединиться.
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«Мы уже имеем более 50% весенней плановой посадки». Виталий Дрожжа рассказал об акции «Неделя леса» в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала «Неделя леса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2020 году массовая высадка деревьев – раньше обычного. Теплая весна...
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