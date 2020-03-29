«Мы уже имеем более 50% весенней плановой посадки». Виталий Дрожжа рассказал об акции «Неделя леса» в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала «Неделя леса» , сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2020 году массовая высадка деревьев – раньше обычного. Теплая весна тому причиной.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Молодые сосны, ели, дубы, березы будут высаживать на участках, поврежденных короедом, и после санитарных вырубок.









Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Для нас эта акция особенная ввиду того, что весна достаточно непредсказуема. В этом году мы достаточно рано начали посадку и в настоящий момент мы уже имеем более 50 % весенней плановой посадки.

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Если говорить о количестве высаженных деревьев, то более 18 миллионов за эту неделю мы планируем при проведении этой акции высадить.





Участие в акции уже приняли руководство Администрации Президента, главы многих министерств, ведомств, предприятий. Посадочные работы будут продолжаться всю неделю, так что и у вас есть шанс присоединиться.







