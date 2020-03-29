Испытано на себе: корреспондент ОНТ провела неделю в самоизоляции

Источник материала: ОНТ

На этой неделе в мире запустили акцию Stay at home «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» – с такими словами медики обратились к людям.





Белорусские медики акцию поддержали, а Минздрав призвал к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, и приветствовал социальное дистанцирование.

Мы тоже услышали призыв врачей. Телеиндустрия, хоть и не может позволить себе уйти на карантин, но всё-таки…

Корреспондент ОНТ Наталья Казей попробовала, как это – работать в самоизоляции, на «удаленке», неделю провела дома и подготовила онлайн-репортаж.

Из моего окружения достаточно много людей последовало призыву врачей. Моя бабушка (пенсионерка). Подруга, которая находится в декретном отпуске, а ее муж – программист – и так работает дистанционно. Сестра. Соседи-пенсионеры. Конечно, многие белорусы трудятся там, где на расстоянии сделать что-то просто невозможно. Врачи, водители, продавцы… Мы, тележурналисты, тоже не можем постоянно быть дома, но идея поработать удаленно, пусть даже неделю… Попробуем

Понедельник – день тяжелый, но не в этот раз. Честно признаюсь: встала я позже, чем обычно, но советую: если вы работаете удаленно, не сидите дома в пижаме, ведь это расхолаживает.

Немного макияжа, парфюм - чтобы все, как на работе, только туфли на каблуках, пожалуй, лишние. И вот – настрой боевой! Вернее, рабочий!

И еще совет от диетологов: чтобы во время самоизоляции не потолстеть (а за сутки человек может набирать по килограмму), не работайте на кухне: близость к запретному всегда притягивает! У меня нет другого стола, поэтому буду заодно тренировать силу воли!

Не зря говорят: удаленка подходит лишь для дисциплинированных. А дисциплина и люди с творческими профессиями, как известно, редко уживаются. Однако работать надо, текст редактор уже ждет, но сперва позвоню бабушке.

Что касается лекарств: почти во всех городах Беларуси начало работать онлайн-бронирование: заказывайте и забирайте в ближайшей к дому аптеке. Во многих из них есть специальные кассы для тех, кто забронировал, чтобы не стоять в очереди.

По моим ощущениям, людей в городе стало меньше, но это, конечно, субъективно. Однако люди все равно есть, так что не забывайте держать дистанцию метр, а лучше - два.

По дороге – поликлиника. Здесь организован отдельный кабинет для тех, у кого высокая температура. Медики просят белорусов: если у вас что-то несрочное, лучше повремените с визитом. Так, я перенесла плановую операцию по удалению миндалин и отменила физиопроцедуры.

Будучи в самоизоляции, не отвелкаться на бытовые дела непросто, черпать вдохновение люблю из книг, но и живого общения тоже хочется.

К четвергу самоизоляции даже спортом захотелось заняться. А еще самоизоляция не мешает саморазвитию. Можно начать учить, например, китайский или подтянуть английский.

Тем временем во время карантина многие провайдеры сделали бесплатным то, за что раньше приходилось платить. Перешли в онлайн-режим музеи, театры, филармонии.

И даже если вы весь день не выходили из квартиры, не забывайте мыть руки. Правильно мыть! Так, как советует глава ВОЗ.

Не сойти с ума дома в самоизоляции, непросто. Здесь можно лишь позавидовать интровертам. Очевидно, куда сложнее сейчас врачам, которые борются с пандемией. За их труд огромное спасибо и низкий поклон. Берегите себя и своих близких! Будьте осторожны и постарайтесь не растерять оптимизм!

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