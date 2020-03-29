ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Испытано на себе: корреспондент ОНТ провела неделю в самоизоляции

29.03.2020 22:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Испытано на себе: корреспондент ОНТ провела неделю в самоизоляции

На этой неделе в мире запустили акцию Stay at home «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» – с такими словами медики обратились к людям. 


Белорусские медики акцию поддержали, а Минздрав призвал к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, и приветствовал социальное дистанцирование.  

Мы тоже услышали призыв врачей. Телеиндустрия, хоть и не может позволить себе уйти на карантин, но всё-таки… 

Корреспондент ОНТ Наталья Казей попробовала, как это – работать в самоизоляции, на «удаленке», неделю провела дома и подготовила онлайн-репортаж.  

Из моего окружения достаточно много людей последовало призыву врачей. Моя бабушка (пенсионерка). Подруга, которая находится в декретном отпуске, а ее муж – программист – и так работает дистанционно. Сестра. Соседи-пенсионеры. Конечно, многие белорусы трудятся там, где на расстоянии сделать что-то просто невозможно. Врачи, водители, продавцы… Мы, тележурналисты, тоже не можем постоянно быть дома, но идея поработать удаленно, пусть даже неделю… Попробуем 

Понедельник – день тяжелый, но не в этот раз. Честно признаюсь: встала я позже, чем обычно, но советую: если вы работаете удаленно, не сидите дома в пижаме, ведь это расхолаживает. 

Немного макияжа, парфюм - чтобы все, как на работе, только туфли на каблуках, пожалуй, лишние. И вот – настрой боевой! Вернее, рабочий!

И еще совет от диетологов: чтобы во время самоизоляции не потолстеть (а за сутки человек может набирать по килограмму), не работайте на кухне: близость к запретному всегда притягивает! У меня нет другого стола, поэтому буду заодно тренировать силу воли!

Не зря говорят: удаленка подходит лишь для дисциплинированных. А дисциплина и люди с творческими профессиями, как известно, редко уживаются. Однако работать надо, текст редактор уже ждет, но сперва позвоню бабушке.

Что касается лекарств: почти во всех городах Беларуси начало работать онлайн-бронирование: заказывайте и забирайте в ближайшей к дому аптеке. Во многих из них есть специальные кассы для тех, кто забронировал, чтобы не стоять в очереди.

По моим ощущениям, людей в городе стало меньше, но это, конечно, субъективно. Однако люди все равно есть, так что не забывайте держать дистанцию метр, а лучше - два.  

По дороге – поликлиника. Здесь организован отдельный кабинет для тех, у кого высокая температура. Медики просят белорусов: если у вас что-то несрочное, лучше повремените с визитом. Так, я перенесла плановую операцию по удалению миндалин и отменила физиопроцедуры. 

Будучи в самоизоляции, не отвелкаться на бытовые дела непросто, черпать вдохновение люблю из книг, но и живого общения тоже хочется.

К четвергу самоизоляции даже спортом захотелось заняться. А еще самоизоляция не мешает саморазвитию. Можно начать учить, например, китайский или подтянуть английский.

Тем временем во время карантина многие провайдеры сделали бесплатным то, за что раньше приходилось платить. Перешли в онлайн-режим музеи, театры, филармонии.

И даже если вы весь день не выходили из квартиры, не забывайте мыть руки. Правильно мыть! Так, как советует глава ВОЗ.

Не сойти с ума дома в самоизоляции, непросто. Здесь можно лишь позавидовать интровертам. Очевидно, куда сложнее сейчас врачам, которые борются с пандемией. За их труд огромное спасибо и низкий поклон. Берегите себя и своих близких! Будьте осторожны и постарайтесь не растерять оптимизм! 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в мире запустили акцию Stay at home «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» – с такими словами медики обратились к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы уже имеем более 50% весенней плановой посадки». Виталий Дрожжа рассказал об акции «Неделя леса» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика