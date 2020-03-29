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Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

30.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Со вторника, 24 марта, локдаун (или карантин), правда, средней тяжести, и в Лондоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но жителям Туманного Альбиона сложно соблюдать ограничения в такую-то солнечную погоду.

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

Диана Русакович:
Людей по-прежнему много, транспорт ездит. Но видно, что все ходят по одному или держат дистанцию.

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

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Люди в материале: Яна Шипко, Диана Русакович

 
 
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Новости Великобритании. Со вторника, 24 марта, локдаун (или карантин), правда, средней тяжести, и в Лондоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но жителям Туманного...
 
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