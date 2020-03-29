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Сергей Мусиенко о ситуации вокруг коронавируса: «Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили»

30.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. COVID-19 уже ударил по экономическим показателям. И это только начало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подводим итоги рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс». Все темы в одном материале

Так что задача номер один сегодня – не только защитить от вируса, но и обезопасить себя в экономике. Раскачивать лодку, в которой плывем, заведомо опасно. Увы, кому-то эта вся ситуация на руку.

Сергей Мусиенко о ситуации вокруг коронавируса: «Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили»

Сергей Мусиенко, политолог:
Давайте смотреть на то, что не говорят. Нет вирусологов, военных западных, которые бы сказали о происходящем. Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили.

Сергей Мусиенко о ситуации вокруг коронавируса: «Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили»

Люди в материале: Сергей Мусиенко

 
 
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Новости Беларуси. COVID-19 уже ударил по экономическим показателям. И это только начало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подводим итоги рабочей поездки...
 
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