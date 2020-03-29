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Сергей Мусиенко о ситуации вокруг коронавируса: «Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. COVID-19 уже ударил по экономическим показателям. И это только начало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так что задача номер один сегодня – не только защитить от вируса, но и обезопасить себя в экономике. Раскачивать лодку, в которой плывем, заведомо опасно. Увы, кому-то эта вся ситуация на руку.
Сергей Мусиенко, политолог:
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Сергей Мусиенко о ситуации вокруг коронавируса: «Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили»
Новости Беларуси. COVID-19 уже ударил по экономическим показателям. И это только начало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подводим итоги рабочей поездки...
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