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«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

30.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Опустевший Лион. Такие будто постапокалиптические картинки в разгар дня еще недавно показались бы фантастикой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сейчас для трети населения мир ограничился стенами дома.

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

Татьяна Харлинская:
Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины и специального заполненного формуляра. В противном случае – штраф до 135 евро. Большинство компаний и организаций перешли на удаленный режим работы на дому, поэтому пижамное настроение мы себе позволить не можем.

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

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Люди в материале: Татьяна Харлинская, Яна Шипко

 
 
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Новости Франции. Опустевший Лион. Такие будто постапокалиптические картинки в разгар дня еще недавно показались бы фантастикой, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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