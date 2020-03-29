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«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Опустевший Лион. Такие будто постапокалиптические картинки в разгар дня еще недавно показались бы фантастикой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сейчас для трети населения мир ограничился стенами дома.
Татьяна Харлинская:
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«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии
Новости Франции. Опустевший Лион. Такие будто постапокалиптические картинки в разгар дня еще недавно показались бы фантастикой, сообщили в программе «Неделя» на...
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