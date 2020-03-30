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Дмитрий Рябов: На следующей неделе нас опять ждут температурные качели
Источник материала: ОНТ
Всего несколько дней и наступит апрель. Ну, а первый весенний месяц мы запомним весьма разнообразным. Не только по новостям, их действительно много, но и по погоде.
Вот только на этой неделе у нас столбик термометра прыгал с -11°C до +18°C. Перепад – в 29 градусов! Очень много.
Что происходит с погодой, рассказал Дмитрий Рябов. Почему мы ощущали температурные перепады на этой неделе, смотрите в видеоинформации:
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Всего несколько дней и наступит апрель. Ну, а первый весенний месяц мы запомним весьма разнообразным. Не только по новостям, их действительно много, но и по погоде. ...
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