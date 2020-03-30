Дмитрий Рябов: На следующей неделе нас опять ждут температурные качели

Источник материала: ОНТ

Всего несколько дней и наступит апрель. Ну, а первый весенний месяц мы запомним весьма разнообразным. Не только по новостям, их действительно много, но и по погоде.

Вот только на этой неделе у нас столбик термометра прыгал с -11°C до +18°C. Перепад – в 29 градусов! Очень много.

Что происходит с погодой, рассказал Дмитрий Рябов. Почему мы ощущали температурные перепады на этой неделе, смотрите в видеоинформации:





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