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Дмитрий Рябов: На следующей неделе нас опять ждут температурные качели

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Рябов: На следующей неделе нас опять ждут температурные качели

Всего несколько дней и наступит апрель. Ну, а первый весенний месяц мы запомним весьма разнообразным. Не только по новостям, их действительно много, но и по погоде. 

Вот только на этой неделе у нас столбик термометра прыгал с -11°C до +18°C. Перепад – в 29 градусов! Очень много. 

Что происходит с погодой, рассказал Дмитрий Рябов. Почему мы ощущали температурные перепады на этой неделе, смотрите в видеоинформации:


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Всего несколько дней и наступит апрель. Ну, а первый весенний месяц мы запомним весьма разнообразным. Не только по новостям, их действительно много, но и по погоде. ...
 
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