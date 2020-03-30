Водитель Lexus сбил 10-летнего мальчика на самокате. После аварии ребенок попытался убежать

Источник материала: Tut.by

Мальчик был доставлен в больницу с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени. Об этом сообщили в УГАИ Мингорисполкома.



Фото: УГАИ Мингорисполкома

Наезд произошел 29 марта. Водитель автомобиля Lexus двигался по улице Богдановича со стороны площади Бангалор в направлении улицы Некрасова. При повороте направо он сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате на зеленый сигнал светофора.

От испуга ребенок стал убегать. Водитель окликнул мальчика и тот вернулся обратно. Приехавшая «скорая» доставила ребенка с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени в больницу.