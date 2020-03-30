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Водитель Lexus сбил 10-летнего мальчика на самокате. После аварии ребенок попытался убежать

30.03.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мальчик был доставлен в больницу с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени. Об этом сообщили в УГАИ Мингорисполкома.


Фото: УГАИ Мингорисполкома

Наезд произошел 29 марта. Водитель автомобиля Lexus двигался по улице Богдановича со стороны площади Бангалор в направлении улицы Некрасова. При повороте направо он сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате на зеленый сигнал светофора.

От испуга ребенок стал убегать. Водитель окликнул мальчика и тот вернулся обратно. Приехавшая «скорая» доставила ребенка с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени в больницу.

 
 
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Приехавшая «скорая» доставила ребенка с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени в больницу.
 
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