«Великан» на стройке. В Беларуси выпустили самую большую спецмашину

Источник материала: Tut.by

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» побил национальный рекорд среди бетоносмесителей. Через год после премьеры 11-кубовика в Минске собрали строймашину на 12 кубометров смеси. Презентация пошла в распространенном сейчас бесконтактном стиле — в онлайн-режиме.





Супермашина АБС-12ДА создана совместно с Минским автозаводом. Навесное оборудование Tigarbo «сидит» на одном из лучших шасси МАЗ-6516С9 с колесной формулой 8×4. В действие ее приводит мотор ЯМЗ-653.10 класса Евро-5 на 420 «лошадей», который выпускают по технологии Renault.

Для новинки предусмотрели современную кабину с шумоизоляцией. Внутри — удобные сиденья, магнитола, кондиционер и другие атрибуты комфорта, которые уже стали нормой для спецтехники в Европе и приживаются в Беларуси.





Бетоносмеситель выделяется рекордной массой и объемом барабана. Спецмашина АБС-12ДА производит 12 кубометров готовой смеси и перевозит 26 тонн вязкого бетона. Предусмотрен и водяной банк с подогревом на 800 литров. Полная масса автомобиля составляет 44,8 тонны.

Супермашина найдет применение на крупных белорусских стройплощадках. Прежде всего, ее ожидают крупные застройщики, реализующие проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Кроме того, возможности автомобиля будут незаменимы при реализации мега-проектов, таких как строительство Международного финансового центра в Минске.





Новинку также планируют поставлять в другие страны. В частности, она может найти применение в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ. Спецмашина может получить распространение и в странах Восточной Европы, в основном, в Литве и Польше.





— Бетоносмесители на шасси МАЗ выпускаются уже 13 лет, но новая спецмашина стала рекордной по своим масштабам. Ничего подобного в республике еще не выпускали. И это не только демонстрирует уровень развития белорусского автопрома, но и высокую строительную активность в стране, — поясняют в компании «Аксиом-Групп». — Мы видим, что спрос на крупные спецмашины растет по мере роста реализации мегапроектов. Это касается как Беларуси, так и соседних стран. Как ожидается, новинка будет выигрывать у аналогов по своим возможностям, надежности и экономичности.