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Парламентарии готовятся к весенней сессии

30.03.2020 08:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламентарии готовятся к весенней сессии

Изменения в налоговом законодательстве, здравоохранении и другие резонансные законы. К серьёзной и напряжённой работе готовятся парламентарии. Уже на этой неделе откроется весенняя сессия, и предстоит она активная.  На рассмотрение в Овальном зале вынесут около четырёх десятков законопроектов.

Один из самых ожидаемых – Соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. В числе первых парламентарии и намерены его ратифицировать. После этого стоимость визы для наших граждан снизится до 35 евро, и получить её станет гораздо проще. Среди других обсуждаемых документов – закон о правах инвалидов и их социальной интеграции. Предстоит и работа над бюджетом на будущий год. Свои планы парламентарии скорректируют и с учётом послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. В парламенте ожидают, что в обращении будут расставлены акценты внутренней и внешней политике. 

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Изменения в налоговом законодательстве, здравоохранении и другие резонансные законы. К серьёзной и напряжённой работе готовятся парламентарии. Уже на этой неделе...
 
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