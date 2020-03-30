Парламентарии готовятся к весенней сессии

Источник материала: ОНТ

Изменения в налоговом законодательстве, здравоохранении и другие резонансные законы. К серьёзной и напряжённой работе готовятся парламентарии. Уже на этой неделе откроется весенняя сессия, и предстоит она активная. На рассмотрение в Овальном зале вынесут около четырёх десятков законопроектов.

Один из самых ожидаемых – Соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. В числе первых парламентарии и намерены его ратифицировать. После этого стоимость визы для наших граждан снизится до 35 евро, и получить её станет гораздо проще. Среди других обсуждаемых документов – закон о правах инвалидов и их социальной интеграции. Предстоит и работа над бюджетом на будущий год. Свои планы парламентарии скорректируют и с учётом послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. В парламенте ожидают, что в обращении будут расставлены акценты внутренней и внешней политике.

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