Под Мозырем коммунальщик застрелил собаку на глазах у 13-летнего подростка

В последний момент опекуны парня по весомым причинам встречу с нами отменили. Однако на месте происшествия с нами согласился встретиться житель Мозыря Игорь Астахов. Его собаку Роджера тоже убили местные ловцы.

Около будки осталась лишь веревка, к которой Роджер был привязан. Игорь говорит, что альпинистский карабин на веревке мог открутить только человек. На действия ловцов семья Астаховых подала заявление в милицию.

«Сказали, что в нашем деле нам отказано, и возбуждено новое дело, на нас подал заявление председатель сельсовета, – рассказывает Александра Астахова, жена Игоря. – Якобы мы на него бросались в кабинете, угрожали ему. Состоялся суд. Но суд мы выиграли, председателю было отказано».





В поселке Сосновом произошло еще одно убийство собаки. Анна Савчук под окнами своего дома устроила для собачки Бровы лежаночку. Анна продемонстрировала корреспонденту нашей программы, какой нежной была ее питомица. Брова была привита, стерилизована и чипирована. Однако и ее застрелили.





«Мне обещали уволить ловцов. В конце концов уволили одного из них. Второй остается работать – эта персона продолжает вытворять самоуправство, самодурство, произвол, – говорит Анна Савчук. – Лицо, склонное к жестокости и неоправданным поступкам».





Житель Мозыря Кирилл Мельниченко вытащил щенка из ямы, куда коммунальщики сбрасывают застреленных животных.





«Его попросту ударили о бетонное кольцо и бросили вниз умирать, – комментирует видео Кирилл. – Внизу видим много собак, некоторые с ошейниками».





К сожалению через некоторое время спасенный Кириллом песик скончался. Мужчина направил в Мозырский райисполком жалобу на действия ловцов. Кирилл зачитал нам выдержку из ответа:





«Привлечены к административной ответственности в виде выговора. Также вас информируем, что с Коркошко дополнительно проведена разъяснительная обстоятельная беседа о недопустимости действий, порождающих жалобы от населения».









Во всех этих случаях животных убивал один и тот же работник Мозырского райжилкомхоза. Руководство до сих пор не отстранило его от работы. Павел Цык, заместитель директора Мозырского райжилкомхоза, рассказал нам, что идет служебное расследование.





«На основании этого расследования будут некие выводы. Если его вина будет доказана… Сейчас другого человека приняли, на эту же работу не очень и людей найдешь, не каждый соглашается, вы же понимаете, – рассказал нам Павел Цык. – Если подтвердится, то конечно, мы расторгнем с ним контракт».





После того, как на глазах 13-летнего Влада застрелили его питомца, пострадавшие от действий мозырских ловцов начали объединяться.





«Мы будем идти до конца, мы будем бороться, и мы хотим доказать, что не только в нашем городе [Мозыре], а по всей стране происходит такое самоуправство, – сказала нам на прощание Александра Астахова. – Ловцы – это не ловцы, а убийцы!»