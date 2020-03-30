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Краевед: В Пинске власти воплощают очередную безумную идею

30.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мнение местных жителей проигнорировали.

В феврале, обсуждая название нового пригорода города, жители Пинска высказались против предложенного названия «Жемчужина». Тем не менее, власти утвердили именно это название, передает «Радыё Рацыя».

Когда-то такой санаторий был в Пинске, но его давно нет. По словам местного историка Эдварда Злобина, неуместно создавать какие-то микрорайоны, когда поблизости есть более крупные:

- «Жемчужина» - вообще очень безумная идея. Был санаторий «Жемчужина», но его больше не существует. Зачем выдумывать что-то новое? Если вы хотите выделить небольшой квартал или несколько кварталов многоэтажных зданий возле Козликовичей, если бы это включить все в одни Козликовичи, то это было бы логично и не нужно выдумывать ничего.

Краевед добавляет, что если вы выбираете какие-то названия, вам следует прежде всего обратиться к истории, посмотреть на старые карты, как когда-то называли ту или иную местность.
 
 
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Мнение местных жителей проигнорировали.
 
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