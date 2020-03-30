«Неделя леса»: белорусов приглашают присоединиться к масштабной «зелёной» кампании

Источник материала: ОНТ

Внести свой вклад в красоту родной природы – белорусов приглашают присоединиться к масштабной «зелёной» кампании. «Неделя леса» проходит сейчас по всей стране.

Только в Гомельской области в ней участвуют более десяти тысяч человек. Основные работы развернулись на участках, которые нуждаются в восстановлении после того, как там орудовал жук-короед. Чтобы избавиться от него, пришлось проводить массовые санитарные рубки. Для будущего леса посадочный материал предоставил питомник областного опытного лесхоза. Схема высадки «7 сосен – 3 березы» – смешанный лес более устойчив и к вредителям, и к пожарам.



Дмитрий Черненький: «Все обеспечено – и саженцы, и инструмент, все имеется в наличии, только работай в свое удовольствие».

Елена Клочкова: «Посмотрите, какая хорошая погода, какая потрясающая природа, с какой хорошей энергетикой мы сажаем эти замечательные деревца. Пусть растут, радуют мир, радуют Гомельский район».

За время акции новый лес высадят на площади более 3,5 тысяч гектаров. Также во время акции отремонтируют и приведут в порядок места отдыха, аллеи и парки. Подключиться к инициативе может каждый – в лесничествах обещают обеспечить всем необходимым.

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