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«Неделя леса»: белорусов приглашают присоединиться к масштабной «зелёной» кампании
Источник материала: ОНТ
Внести свой вклад в красоту родной природы – белорусов приглашают присоединиться к масштабной «зелёной» кампании. «Неделя леса» проходит сейчас по всей стране.
Только в Гомельской области в ней участвуют более десяти тысяч человек. Основные работы развернулись на участках, которые нуждаются в восстановлении после того, как там орудовал жук-короед. Чтобы избавиться от него, пришлось проводить массовые санитарные рубки. Для будущего леса посадочный материал предоставил питомник областного опытного лесхоза. Схема высадки «7 сосен – 3 березы» – смешанный лес более устойчив и к вредителям, и к пожарам.
За время акции новый лес высадят на площади более 3,5 тысяч гектаров. Также во время акции отремонтируют и приведут в порядок места отдыха, аллеи и парки. Подключиться к инициативе может каждый – в лесничествах обещают обеспечить всем необходимым.
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Внести свой вклад в красоту родной природы – белорусов приглашают присоединиться к масштабной «зелёной» кампании. «Неделя леса» проходит сейчас по всей стране....
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