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В ГАИ Минска - новый начальник. Рассказываем, что о нем известно
Источник материала: Tut.by
С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Как стало известно AUTO.TUT.BY, столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич. Рассказываем, что нам о нем известно.
Сергей Бабич родился в Столинском районе Брестской области.
В столичной милиции он с 2003 года. Начинал инспектором ДПС в ГАИ Минска. В свое время возглавлял отдел ГАИ Центрального района столицы, потом стал заместителем начальника Центрального РУВД.
В 2019 году был назначен начальником спецподразделения «Стрела» МВД — его сотрудники,
С 30 марта нынешнего года — начальник ГАИ Минска.
Воспитывает четверых детей.
Предыдущий начальник столичной ГАИ, полковник милиции Вадим Гаркун, перешел на должность первого зама начальника ГАИ республики.
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Предыдущий начальник столичной ГАИ, полковник милиции Вадим Гаркун, перешел на должность первого зама начальника ГАИ республики.
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