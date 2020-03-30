В ГАИ Минска - новый начальник. Рассказываем, что о нем известно

Источник материала: Tut.by

С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Как стало известно AUTO.TUT.BY, столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич. Рассказываем, что нам о нем известно.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Сергей Бабич родился в Столинском районе Брестской области.

В столичной милиции он с 2003 года. Начинал инспектором ДПС в ГАИ Минска. В свое время возглавлял отдел ГАИ Центрального района столицы, потом стал заместителем начальника Центрального РУВД.

В 2019 году был назначен начальником спецподразделения «Стрела» МВД — его сотрудники, напомним , сопровождают президента и других высокопоставленных чиновников, а также эскортируют иностранные делегации.

С 30 марта нынешнего года — начальник ГАИ Минска.

Воспитывает четверых детей.

Предыдущий начальник столичной ГАИ, полковник милиции Вадим Гаркун, перешел на должность первого зама начальника ГАИ республики.