Опасность. Для человека и общества в целом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается в зависимости от каких бы то ни было наркотических средств — будь то лекарства, марихуана или же более тяжелые наркотики. Это болезнь, которая полностью меняет человеческую личность, делая человека подлым.

Абсолютно все исследователи сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще формируется мировоззрение. Употребление наркотиков вызывает судороги, воспаление вен, заражение крови, гепатит, психические расстройства. Следствием употребления наркотиков являются депрессия, потеря сознания, остановка дыхания и сердца, что приводит к летальному исходу. Главная мишень наркотических средств — мозг. Многими учеными уже давно была установлена связь между нормальной деятельностью головного мозга и продолжительностью жизни.

Следует помнить и об ответственности. Запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется по закону. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам же донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Уважаемые родители! Будьте внимательны со своими детьми, интересуйтесь, с кем они общаются, чем увлекаются, где проводят свободное время. Беду лучше предупредить!

Группа наркоконтроля и противодействия торговле людьми Несвижского РОВД напоминает всем, что изготовление, хранение, распространение наркотиков карается уголовной ответственностью в виде лишения свободы на срок до двадцати пяти лет. Если вам известны факты о незаконном обороте наркотиков, сообщайте об этом по телефонам: 102 либо 8-033-389-08-93, 5-94-34.

Александр БОРИС, старший оперуполномоченный

ГНиПТЛ КМ Несвижского РОВД, лейтенант милиции.