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Вера Брежнева восхитила поклонников селфи с глубоким декольте

30.03.2020 09:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вера Брежнева восхитила поклонников селфи с глубоким декольте

38-летняя известная российская певица Вера Брежнева соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Совсем недавно певица прилетела из своего гастрольного тура по США и Канаде.

Артистка порадовала фанатов снимком в домашней атмосфере, который она опубликовала в своём Instagram. Звезда надела топ в нюдовом оттенке с глубоким декольте. 

На снимке можно увидеть, что даже дома Вера Брежнева не отказывается от естественного макияжа. Несмотря на карантин известная певица заботится о своей внешности. Это доказывает и аккуратная укладка артистки. 

«Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии», - написала Брежнева в Instagram.

Расслабленный и домашний образ российской исполнительницы восхитил поклонников. «Красивая какая», «Вы слишком хорошо выглядите для этого мира», «Идеальность, «Красотка», - отметили под фото знаменитости её фолловеры.

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38-летняя известная российская певица Вера Брежнева соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Совсем недавно певица прилетела из своего гастрольного тура по...
 
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