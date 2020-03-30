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Какие курсы валют установили банки в начале длинной рабочей недели

30.03.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на минувшей неделе продолжало штормить — как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в обменниках. В течение недели рубль то сдавал к евро и доллару, то пытался отыграть потерянные позиции. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили банки в начале этой длинной рабочей недели (напомним, ближайшая суббота рабочая).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Первые торги на минувшей неделе начались с роста евро и доллара, затем два дня эти валюты укреплялись, а в четверг и пятницу — поочередно то падали, то росли к рублю. Но в итоге за минувшую неделю белорусский рубль не смог не только отыграть потерянные ранее позиции, но и даже упал еще больше. 

Утром в понедельник, 30 марта, самый высокий курс продажи банком доллара — 2,7 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,61 рубля (Беларусбанк и Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту — в Абсолютбанке (2,593 рубля).

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,975 рубля (Банк Решение), а самый низкий — 2,83 (Беларусбанк).

Выгоднее всего сдавать европейскую валюту — в Абсолютбанке (2,872 рубля).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на минувшей неделе продолжало штормить - как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в обменниках. В течение недели рубль то сдавал...
 
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