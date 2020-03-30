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Какие курсы валют установили банки в начале длинной рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль на минувшей неделе продолжало штормить — как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в обменниках. В течение недели рубль то сдавал к евро и доллару, то пытался отыграть потерянные позиции. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили банки в начале этой длинной рабочей недели (напомним, ближайшая суббота рабочая).
Первые торги на минувшей неделе
Утром в понедельник, 30 марта, самый высокий курс продажи банком доллара — 2,7 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,61 рубля (Беларусбанк и Paritetbank).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту — в Абсолютбанке (2,593 рубля).
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,975 рубля (Банк Решение), а самый низкий — 2,83 (Беларусбанк).
Выгоднее всего сдавать европейскую валюту — в Абсолютбанке (2,872 рубля).
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Белорусский рубль на минувшей неделе продолжало штормить - как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в обменниках. В течение недели рубль то сдавал...
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