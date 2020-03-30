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В Городокском районе Peugeot насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Городокском районе. Об этом
Смертельное ДТП произошло 28 марта, около 22.30, на трассе Р15 Витебск — Городок. Здесь 32-летний водитель Peugeot сбил шедшую в попутном направлении в сторону Городка 55-летнюю женщину.
От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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