В Городокском районе Peugeot насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Городокском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Смертельное ДТП произошло 28 марта, около 22.30, на трассе Р15 Витебск — Городок. Здесь 32-летний водитель Peugeot сбил шедшую в попутном направлении в сторону Городка 55-летнюю женщину.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.