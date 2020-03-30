Беларусь накроет сразу несколько волн экономического кризиса

прогнозирует эксперт и предлагает не сдаваться, а действовать, пишет "Завтра твоей страны" . Надвигающийся экономический кризис больно ударит по всем странам мира, а такие государства, как Беларусь и Украина накроет не одна, а сразу несколько последовательных волн кризиса,эксперт и предлагает не сдаваться, а действовать, пишет





1. Страны выходят из карантина в разное время. Это означает, что часть государств начинает политику восстановление своей торговли, в то время как другая часть наоборот «закрывается».





2. Ключевые экономики мира включают «печатный станок» — заливают экономику дешевыми деньгами, стимулируя рост потребления и компенсируя потери производителям.





3. Международные перевозки в кризисе — это означает, что выигрывает тот, кто имеет гарантированное, более дешевое (зачастую это означает более короткое) логистическое плечо. Время для локализации производств, создания СП и обмена технологиями.





4. Кризис — время уменьшения спроса, в том числе на технологические товары. Ключевые экономики будут стимулировать спрос на такие товарные группы. Это значит, что есть возможность реализовать крупные инфраструктурные проекты в промышленности, сфере разработок.









5. Неравномерный выход государств из «карантина» дает шансы поиска новых рынков сбыта. Для этого необходима концентрация усилий дипломатических представительств, торгово-промышленных палат и аналитических центров для оценки какие группы товаров исчезают с целевого рынка, можешь ли ты заменить их своей продукцией, платежеспособного ли государство-покупатель





И, наконец, как бы это цинично не звучало — военпром. В условиях кризиса многие правительства развивающихся государств одним из алгоритмов действий видят «маленькую победоносную войну». Им нужна будет техника. Но развивающиеся государства не могут позволить дорогую технику США, КНР, частично РФ. Есть возможность выхода на новые рынки. И привлечения на свою территорию технологий (и сборки) из упомянутых государств (за исключением, разве что России — токсично это).