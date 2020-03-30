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«Мы знали, что рассчитаны на полчаса Третьей мировой». Как белорус служил снайпером на Кубе
Источник материала: Tut.by
Советские военные были на Кубе на протяжении 28 лет, через карибский остров прошли десятки тысяч наших соотечественников. 42.TUT.BY побеседовал с белорусом, служившего снайпером в кубинских горах, об оружии, Фиделе Кастро и ожидании войны.
«Мы были военные советники, только никому ничего не советовали»
После того как закончился Карибский кризис и СССР вывел с Кубы свои ракеты, советские военные СССР не уходили с острова до самого распада страны. Белорус Николай Чайков служил там в 1977—1978 годах снайпером, но использовать полученный опыт на других войнах не стал. Сейчас он живет в Толочине.
В 1970-х Чайков служил в пятой бригаде в Марьиной Горке — как он говорит, «спецназов тогда никаких не было, были десантные войска».
— Я попал в разведку — в случае войны мы первые должны были высаживаться во вражеском тылу. Изучали радиодело, проходили горную подготовку (это только кажется, что у нас гор нет), я готовился в качестве снайпера, освоил винтовку Драгунова.
Нас направили в Калининград — там была длинная-предлинная палатка, заходишь в нее и выходишь уже в гражданской одежде. Военная форма есть, но с собой, в чемоданчике.
— Наших войск там не было, все мы считались просто военспецами. Только военспецов этих стояла целая армия, даже название было — ГСВК, «Группа советских войск на Кубе» (так называлась группировка войск СССР, когда только прибыла на остров, после окончания Карибского кризиса она была переименована в «Группу советских военных специалистов на Кубе». — Прим. TUT.BY). Четыре пехотных полка, три танковых, два саперных батальона, ракетчики. Вроде бы мы были просто военные советники, только никому ничего не советовали, а просто границу охраняли, — продолжает Николай Николаевич.
— Границу с кем?
— С американцами. Они тут, рядом, стояли. Мы охраняли границу в горах, а в низине была их тюрьма, Гуантанамо, оттуда же (и не только оттуда) шли диверсанты. Иногда по одному, иногда группами.
Странная база Гуантанамо
На коммунистической Кубе даже в годы самого жесткого противостояния с США была (и остается) необъяснимая на первый взгляд аномалия, а именно: военная база Гуантанамо, на территории которой действует суверенитет Соединенных Штатов Америки и не действуют законы Кубы.
Эту территорию Вашингтон арендовал, причем за смешную стоимость, с 1903 года. Но в 1959 году на острове сменилась власть, и Кастро со товарищи быстро и решительно отобрал у американцев их кубинскую собственность. А вот Гуантанамо оставили.
Вряд ли для кубинских военных было большой проблемой сбросить военных США в море и установить суверенитет Кубы над всей территорией острова. Но этого так и не произошло. Почему — остается только гадать, но факт есть факт: Куба перестала взимать арендную плату за базу, но американцы с острова не ушли. Нелепая ситуация длилась десятилетиями, и ни Гавана, ни Москва с этим так ничего и не сделали.
Причем диверсанты, которых США засылали на Кубу десятилетиями, часто шли именно отсюда, со стороны Гуантанамо. А перехватывать их приходилось иногда нашим парням, и Николай Чайков был одним из них.
— Группа у нас была — командир, два пулеметчика, радист, стрелок и снайпер, то есть я. Границу переходили в основном те же кубинцы, только противники Кастро, — рассказывает он. — Я до сих пор считаю, что лучшие диверсанты — это кубинцы. Даже полосы препятствий были у них жестче, чем у нас, их можно было неделю проходить, и получалось не у всех. Доходило до смешного: продирался через заросли растений, оцарапался, а потом царапины год не заживают в этом климате.
— С каким оружием служили на Кубе, выдавали что-то особенное?
— Нет, никакого специального. Снайперская винтовка Драгунова, АКМ, пистолет ТТ.
— Странно, тогда уже 26 лет как на вооружении были ПМ…
— Нет, мне выдали именно ТТ.
Отметим, что, действительно, никто с вооружения ТТ не снимал, и если не было строгого приказа на сдачу оружия, они бы служили до выработки ресурса.
При этом, отмечает Николай Николаевич, кубинцы были вооружены почти как советские солдаты, а где-то даже лучше.
— Соединение магазинов автомата Калашникова по два я первый раз увидел, например, здесь, — говорит он.
— А применять оружие доводилось?
— Доводилось. У нас, конечно, была не линия фронта, США с Кубой не воевали. Но состояние повышенной боевой готовности — постоянно. У нас был свой сектор наблюдения, у соседей-кубинцев — свой, задача была никого не пускать с той стороны. Если надо, то и со стрельбой.
Мест, где можно высадиться диверсантам, было немного, они все контролировались. Но если дело было ночью, то проскочить они могли. В этом случае задача была открыть огонь, если выходят на нас, или поддержать заградительным огнем соседей, если на них. Сообщить нам могли быстро, у нас сто пятая рация с собой всегда (речь об Р-105М, советской ультракоротковолновой радиостанции. — Прим. TUT.BY). Прижать диверсантов огнем и не дать уйти, потому что, если пройдут, ловить их по острову — проблема.
— И много было таких случаев?
— За время моей службы — два. Попал в кого-то или нет — не скажу. Просто глупо стреляли. После второго случая к нам приехал Рауль Кастро, пожал нам руки, всей группе.
«Мы знали, что рассчитаны на 30 минут боя»
Известно, что Фидель Кастро стал мировым рекордсменом по количеству покушений на него. Известно о более чем 600 попытках убить или как-то иначе устранить команданте. Правда, о большинстве покушений толком ничего не известно, кроме того, что они были.
За свою службу Николай Чайков может припомнить только одно.
— Тогда, кажется, Кастро хотел убить снайпер. Ничего не вышло, но шум поднялся большой, обыски в домах, искали соучастников. Но кубинцы не протестовали, все понимали, что ищут по делу. Фидель и Рауль Кастро вообще довольно открытыми людьми были, не прятались за железными заборами.
— Участники «Анадыря» жили в землянках. А в каких условиях на Кубе проживали вы?
— Жили мы в таких бунгало, спали на сетках. Из местных достопримечательностей радовали змеи (это ерунда), ядовитые пауки каракурты (вот с этими приходилось немного бороться), ну и малярийные комары. Но чтобы кто-то умер — не было у нас такого. Знаю только, что четырех человек через несколько месяцев отправили в Союз, им не удалось адаптироваться к стопроцентной влажности.
— Разница в уровне жизни между БССР и Кубой чувствовалась?
— Еще как. Везде, кроме особо туристических районов, бедность была страшная. Хотя там три урожая снимать можно.
Контакты с кубинцами, рассказывает Николай Чайков, были в основном по военной линии, с гражданским населением не общались. Что же касается «неуставных отношений» с сослуживцами, то, по словам бывшего снайпера, с этим больших проблем не возникало. Когда у каждого боевое оружие и боевые патроны, и завтра может понадобиться пойти в бой, не до дедовщины.
На вопрос, было ли у него во время службы ощущение, что скоро начнется война, мужчина отвечает:
— Ну как тебе сказать… Поначалу было страшновато, знали, что мы рассчитаны на 30 минут.
— 30 минут чего?
— 30 минут боя. Весь наш контингент на Кубе — это на полчаса Третьей мировой. До США 90 миль — это ничто. Но со временем чувство опасности притуплялось, конечно: молодые же, служим и служим. Кубинцы не боялись, у них в крови лозунг «Родина или смерть» («Patria o muerte!» — лозунг кубинских революционеров).
Закончив службу на Кубе, военную карьеру Николай Чайков делать не стал. Хотя предложений использовать полученные навыки в других конфликтах хватало.
— В Афганистан нас по приказу не отправляли, хватало «мяса» и без нас — туда надо было подаваться самому, а у меня не было особого желания. Правда, в 1982 году полуофициально предложили все-таки поехать туда — но на добровольной основе. Я не захотел, и настаивать не стали.
Потом, после распада СССР, были предложения воевать уже за деньги: военспецы много где нужны. Например, звали воевать в Чечню, еще куда-то — это даже бывшие сослуживцы предлагали. Но мне это не нужно: я женат, и у меня дети. Лучше прожить без этих денег.
— Когда в 1991 году все рухнуло, не было ощущения, что вся служба на Кубе и вообще все было зря?
— Было. Когда узнал о выводе советского контингента, сердце защемило. И потом, уже при Путине (в 2001 году уже российские войска были окончательно выведены с Кубы. — Прим. TUT.BY), была мысль, что кубинцев продали. Но такова жизнь, в тяжелое время выбирать не приходится.
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Белорус Николай Чайков вспоминает, как служил в кубинских горах в 1977-1978 годах снайпером.
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