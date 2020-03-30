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На Партизанском проспекте водитель Citroen с 2,7 промилле протаранил Renault

30.03.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию на Партизанском проспекте в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 28 марта, около 18.00. Установлено, что водитель Citroen ехал по Партизанскому проспекту и врезался в Renault, который ожидал разрешающий сигнал светофора для поворота налево.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.


Выяснилось, что водитель Citroen был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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