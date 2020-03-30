На Партизанском проспекте водитель Citroen с 2,7 промилле протаранил Renault

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию на Партизанском проспекте в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 28 марта, около 18.00. Установлено, что водитель Citroen ехал по Партизанскому проспекту и врезался в Renault, который ожидал разрешающий сигнал светофора для поворота налево.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.





Выяснилось, что водитель Citroen был сильно пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя.