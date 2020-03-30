Зеленский не исключил дефолта Украины

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада должна рассмотреть два законопроекта: о земельной реформе и банках.





Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что принятие данных законопроектов парламентом откроет для Украины возможность получить финансирование в размере 10 млрд долларов, которые нужны для стабилизации экономики.





«Второй путь — провал этих законов. После — падение экономики и угроза дефолта», — заявил Зеленский в видеообращении.





По его словам, Офис президента и Кабинет министров сделали все, что от них зависело, договорившись о финансовой помощи. Он подчеркнул, что правительство свой путь выбрало, теперь очередь сделать это за депутатами.









Речь идет о законе, который исключает возможность возврата национализированных банков бывшим акционерам.





Второй проект должен снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.