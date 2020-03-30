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Зеленский не исключил дефолта Украины
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране может угрожать дефолт.
Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада должна рассмотреть два законопроекта: о земельной реформе и банках.
Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что принятие данных законопроектов парламентом откроет для Украины возможность получить финансирование в размере 10 млрд долларов, которые нужны для стабилизации экономики.
«Второй путь — провал этих законов. После — падение экономики и угроза дефолта», — заявил Зеленский в видеообращении.
По его словам, Офис президента и Кабинет министров сделали все, что от них зависело, договорившись о финансовой помощи. Он подчеркнул, что правительство свой путь выбрало, теперь очередь сделать это за депутатами.
Речь идет о законе, который исключает возможность возврата национализированных банков бывшим акционерам.
Второй проект должен снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране может угрожать дефолт.
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