Геральдист: Время частных армий Сапег и Радзивиллов вернулось?

«Недавно знакомый показал мне интересные рисунки знамен территориальной обороны, утвержденных Геральдическим советом. На заседании одобрены знамена шести областей и Минска.













Заинтересовался, «погуглил». Согласно Википедии, войска территориальной обороны Беларуси – «отдельный род войск в Вооруженных силах Республики Беларусь, который созывается только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации». Эти войска «имеют вспомогательное значение и состоят из лиц, отбывших срок службы и находящихся в запасе». Понятно, биться за Беларусь – дело святое! А что за войско без знамени?





Боевые знамена – символы воинской славы, доблести и чести – архи важнейший атрибут ратного дела, что предполагает скрупулезный подход к их проектированию, изготовлению, использованию и хранению. Утрата Знамени – страшнейший позор, виновных судят, а воинскую часть расформировывают!





Утвержденные знамена меня, признаться, озадачили. Что это, итоги детского школьного конкурса, одобренные жюри, которое абсолютно незнакомо с историей военных знамен на Беларуси, с опытом их проектирования? Без соблюдения особых правил науки-вексиллологии это уже не знамена, а лоскуты материи с весьма противоречивыми идеями!









Знамя уникально своим единственным экземпляром. Столетия назад, когда появились регулярные армии, на полотнищах размещался герб правителя – верховного главнокомандующего, либо государственный герб страны, а также эмблема той вооруженной силы, которую конкретное знамя представляло. И сегодня по современному внешнему виду знамени и размещенной символике можно безошибочно определить страну, ведомство, воинскую часть.





В Беларуси на знаменах «государственного уровня» с одной стороны размещается госсимволика, с другой стороны – ведомственная. На знаменах рангом пониже, например, в кадетских училищах – территориальная геральдика и эмблема училища.





Недоумеваю: на двустороннем полотнище «территориалов» абсолютно одинаковые изображения! Время частных армий Сапег и Радзивиллов вернулось? Появились личные мини-армии председателей исполкомов, не подчиненные никому, со всеми вытекающими последствиями?





А ведь, согласно документам, общее руководство территориальной обороной осуществляет президент – главнокомандующий Вооруженными Силами. Где же символика страны, ранг главнокомандующего, символика белорусской армии, резервом которой является «терроборона»?





Так вот же, звезда в василька, или… василек в виде звезды – «звездо-василек», «звездолек» или, простите,«васизда»…





Посмотрел в сети – нет такого символа, как нет и официально утвержденной эмблемы территориальной обороны! Как же это без эмблемы утвердили Знамя? Ведь сначала утверждают эмблему, а затем размещают ее на знаменах, флагах, униформе, наградах, сувенирах.





Ну, а чем не эмблема – василек? Или здесь скорее «голубая звезда», за которую и жизнь отдать не жалко… Синие звезды – это ведь наше, белорусское, родное, они ведь в гербах Камеруна и Панамы! Или это жестко стилизованный (ободранный) василек, у которого по природе лепестков значительно больше?





А знаете, сколько шума было с шестилепестковым льном на государственном гербе Беларуси! Автор этих строк собственноручно перерисовывал герб, а заодно и цветок, «которого не бывает», рисовал правильный, пятилепестковый.





Лично я ничего не имею против «цветка Радзімы – васілька», нравится мне зубр, аист и василек – простой, пусть и бесполезный, но милый сорняк (подтвердят специалисты-аграрии). Однако, геральдика – это наука, и символы должны быть исторически обоснованы. Ну не изображаем мы на главных символах страны все, что нам приглянулось на обочине.













Увы, белорусский василек (сам цветок популярен от синеокой до Дальнего Востока) – скорее фольклорный символ Беларуси. Не рубились наши предки под Грюнвальдом и Оршей с васильками на щитах, не носили василек Костюшко и Калиновский на своих мундирах (а вот германский император Вильгельм Кайзер – носил).





Не украшал этот цветок знамена Белорусской народной республики, знамена Красной армии и советских партизан. Не реял он над полями сражений. Нет его на гербах ВКЛ, БССР и Республики Беларусь, на древних гербах белорусских городов, на киверах, кокардах, наградах и в декоре наградного оружия.





И не мудрено – ну не отражает, родимый, эту «военную тему», не мучьте его! Читайте задачи территориальной обороны, господа военные и прочие геральдисты, они пестрят терминами: «охрана», «защита», «борьба», «война». Сама территориальная оборона состоит из воинских подразделений, в которых служат военнослужащие. А на представленных знаменах торжество лирики, ну, прямо, знамена областных хоров и писательских организаций. При чем тут защита Родины?





Так что же, совсем позабыли военные люди этот символ? Проигнорировала его белорусская история? Да нет же. И снова интернет нам в помощь. Вот он, василек, на повязке и нарукавном знаке коллаборационистов генерального комиссариата «Беларусь» в годы Второй мировой войны. А еще – вместо звездочек на погонах Белорусской краевой обороны, воевавшей с Красной армией и советскими партизанами. И надо же! – василек на символике 22-й дивизии СС «Мария-Терезия».





Смотрю и не понимаю, чем руководствовались разработчики Минобороны, эксперты Геральдического совета и прочие ответственные руководители в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, используя, по сути, их символику?





Кто эти военные историки, военные идеологи, подсунувшие министру обороны для утверждения не знамя, а, как бы это сказать… Где же военно-историческое общество при Доме офицеров, ревностно отслеживающее подобные поползновения?





Знаю, знаю, символ не виноват, но речь идет о том, чтобы все «к месту», для этого и работают профессионалы-разработчики, эксперты-историки. А здесь налицо трогательная преемственность: антисоветская «Белорусская краевая оборона» – современная «территориальная оборона» Беларуси! Что-то поменялось в подходах к полицаям и СС?









Разглядывая так называемые «знамена» удивляюсь уровню графического исполнения даже этих квази-композиций. Вот попотел-то мастер, нажимая «ctrl+c» и «ctrl+v», компонуя не компонуемое… Центральный лепесток меньше остальных? Поля гербов слились с васильком в единые синие «лужи», пышная растительность областных гербов накрыла выстраданный «народный символ», превратив все в бурелом? Не беда, в папку и на подпись! Не сорвать бы торжественное вручение! Вдруг война, а мы без Знамени!





Уверен, знамя должно быть достойным. Таким, чтобы хотелось стать на колено и поцеловать полотнище, смело идти в бой и гордо нести его на параде. А пока, лично мне не хотелось бы увидеть этот проект, что называется «в материале» и на строевом плацу».