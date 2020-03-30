Постеснялась бы: певицу Нюшу пристыдили за слишком откровенное фото

Источник материала: ОНТ

Певица Нюша поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком и подверглась критике со стороны поклонников.

На кадрах Нюша запечатлена в черном боди с открытой спиной и ягодицами. На ногах у звезды – кожаная портупея, босоножки на шпильках с тонкими ремешками.

Мужчин-поклонников певицы снимок взбудоражил.

«Вот это форма, хорошо накачала!», «Зачем так горячо?», «Огонь мамочка», – писали пользователи.

При этом многие посчитали, что звезда переборщила, разместив такое фото.

«Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», «Отца постеснялась бы», «Раньше такой вульгарной не была»,– пристыдили певицу поклонники.

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