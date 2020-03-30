ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Постеснялась бы: певицу Нюшу пристыдили за слишком откровенное фото

30.03.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Постеснялась бы: певицу Нюшу пристыдили за слишком откровенное фото

Певица Нюша поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком и подверглась критике со стороны поклонников.

На кадрах Нюша запечатлена в черном боди с открытой спиной и ягодицами. На ногах у звезды – кожаная портупея, босоножки на шпильках с тонкими ремешками.

Мужчин-поклонников певицы снимок взбудоражил.

«Вот это форма, хорошо накачала!», «Зачем так горячо?», «Огонь мамочка», – писали пользователи.

При этом многие посчитали, что звезда переборщила, разместив такое фото.

«Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», «Отца постеснялась бы», «Раньше такой вульгарной не была»,– пристыдили певицу поклонники.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Нюша поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком и подверглась критике со стороны поклонников. На кадрах Нюша запечатлена в черном боди с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не пропустили на перекрёстке: в Клецке погиб мотоциклист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика