МАРТ: у автоперевозчиков будет несколько вариантов заключения договора с пассажирским терминалом

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли урегулировало отношения пассажирских терминалов с автомобильными перевозчиками. Это предусмотрено постановлением МАРТ №21 от 18 марта 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства.

Со вступлением постановления в силу у перевозчиков будут несколько вариантов заключения договора с пассажирским терминалом — только по предоставлению места для посадки-высадки пассажиров, только на реализацию билетов, багажных квитанций или на оказание обеих услуг. В первом случае с перевозчика будет взиматься плата в размере не более Br3 (без НДС) за заезд, во втором — не более 12% от стоимости каждого реализованного билета с НДС. При одновременном оказании терминалом обеих услуг без количественных ограничений по реализации билетов перевозчику необходимо будет заплатить не более 15% от стоимости каждого реализованного билета с НДС. «Пассажирские терминалы самостоятельно определяют размер тарифов на оплату своих услуг, но не выше обозначенных в постановлении максимальных значений», — подчеркнули в МАРТ.

В Министерстве рассказали и о причинах принятия постановления №21. В декабре прошлого года вступило в силу постановление МАРТ от 6 декабря 2019 года №94, согласно которому были установлены предельные максимальные тарифы на услуги транспортных терминалов, оказываемые автоперевозчикам (при междугородных перевозках пассажиров в регулярном сообщении). Подходы, предлагаемые МАРТ, одобрили все заинтересованные — облисполкомы и Минский горисполком, автомобильные перевозчики и их ассоциации. Однако после принятия этого постановления возник ряд вопросов по его применению.

Ранее отдельные автоперевозчики, имея договор на оказание пассажирским терминалом услуги по реализации билетов, по факту давали терминалу 1-2 билета на реализацию, одновременно пользуясь услугой по предоставлению платформы. Таким образом, услуги оказывались автоперевозчику за незначительную плату, не покрывающую расходы терминала. Постановлением МАРТ №94 эти услуги были разделены и определены соответствующие максимальные тарифы, выше которых плату пассажирские терминалы за оказание этих услуг установить не могли.

Практика применения сложилась таким образом, что автоперевозчикам, выполняющим междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, необходимо было оплачивать оказание двух услуг. Однако владельцы терминалов при установлении тарифов за услугу по предоставлению места для остановки автобуса для посадки-высадки пассажиров не учитывали загрузку транспортного средства и стоимость проезда, что могло привести к ухудшению финансового состояния части перевозчиков.

Для урегулирования сложившейся проблемной ситуации на рынке пассажирских перевозок, а также выработки взаимоприемлемых решений для всех участников перевозочного процесса на площадке МАРТ были проведены рабочие встречи с заинтересованными. В результате было принято решение дать перевозчикам право выбора при заключении договора с пассажирским терминалом.

Постановление №21 вступает в силу после его официального опубликования.

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