ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Один на один с искусством»: индивидуальные экскурсии по картинной галерее проводят в Гомеле

30.03.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Один на один с искусством»: индивидуальные экскурсии по картинной галерее проводят в Гомеле

Для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества, – проект индивидуальных экскурсий запустили в картинной галерее города над Сожем. 

Посетителям предлагают побыть «Один на один с искусством». Организаторы считают, это поможет насладиться произведениями и поразмышлять над идеями авторов. Посещения выставок можно заранее забронировать лично для себя или своей семьи. 

Анастасия Казакова, экскурсовод картинной галереи имени Ващенко: «Назначается время, например, вечером в четыре часа, иногда днем или утром, сколько будет людей – и приходят, мы проводим. Если он желает, то с экскурсоводом, если нет, то один».

Экскурсоводы позаботятся об уединении посетителей в творческой атмосфере. А сейчас в галерее можно побыть один на один с искусством великого французского художника Анри Матисса и других авторов. Организаторы уверяют: такая экскурсия будет интересна и полезна не только истинным ценителям прекрасного.   

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества, – проект индивидуальных экскурсий запустили в картинной галерее города над Сожем.  Посетителям предлагают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Постеснялась бы: певицу Нюшу пристыдили за слишком откровенное фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика