«Один на один с искусством»: индивидуальные экскурсии по картинной галерее проводят в Гомеле

Источник материала: ОНТ

Для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества, – проект индивидуальных экскурсий запустили в картинной галерее города над Сожем.

Посетителям предлагают побыть «Один на один с искусством». Организаторы считают, это поможет насладиться произведениями и поразмышлять над идеями авторов. Посещения выставок можно заранее забронировать лично для себя или своей семьи.

Анастасия Казакова, экскурсовод картинной галереи имени Ващенко: «Назначается время, например, вечером в четыре часа, иногда днем или утром, сколько будет людей – и приходят, мы проводим. Если он желает, то с экскурсоводом, если нет, то один».

Экскурсоводы позаботятся об уединении посетителей в творческой атмосфере. А сейчас в галерее можно побыть один на один с искусством великого французского художника Анри Матисса и других авторов. Организаторы уверяют: такая экскурсия будет интересна и полезна не только истинным ценителям прекрасного.

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