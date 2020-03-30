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«Один на один с искусством»: индивидуальные экскурсии по картинной галерее проводят в Гомеле
Источник материала: ОНТ
Для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества, – проект индивидуальных экскурсий запустили в картинной галерее города над Сожем.
Посетителям предлагают побыть «Один на один с искусством». Организаторы считают, это поможет насладиться произведениями и поразмышлять над идеями авторов. Посещения выставок можно заранее забронировать лично для себя или своей семьи.
Экскурсоводы позаботятся об уединении посетителей в творческой атмосфере. А сейчас в галерее можно побыть один на один с искусством великого французского художника Анри Матисса и других авторов. Организаторы уверяют: такая экскурсия будет интересна и полезна не только истинным ценителям прекрасного.
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Для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества, – проект индивидуальных экскурсий запустили в картинной галерее города над Сожем. Посетителям предлагают...
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