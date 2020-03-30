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Апрель будет прохладным? Долгосрочный прогноз

30.03.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аномального тепла в апреле в Беларуси ждать не стоит, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза Gismeteo.



Погода неоднократно удивляла белорусов на протяжении нескольких сезонов: после необычайно теплой зимы температура выше нормы держалась и на протяжении марта.

Однако, по информации метеорологов, второй весенний месяц не окажется аномально теплым. Так, в апреле в Беларуси, по данным на сегодня, температура воздуха будет держаться в среднем около +8..+12°С.

Первая декада месяца будет солнечной, а осадков окажется немного, в отдельные дни потеплеет максимум до +4°С. 

Вторая декада окажется более облачной, чаще станут идти дожди, зато 19 апреля (но всего однажды) воздух прогреется даже до +19°С. А в конце месяца снова установится переменная облачность, временами будут идти дожди, теплеть станет только до +12°С.


Напомним, долгосрочные прогнозы нередко ошибаются. Так, совсем недавно данные такого прогноза указывали на летнее тепло в середине апреля: уже 13 апреля температура должна была составлять +20°С, а через сутки – и вовсе до +23°С...
 
 
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Аномального тепла в апреле в Беларуси ждать не стоит, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза Gismeteo.
 
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