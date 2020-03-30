Апрель будет прохладным? Долгосрочный прогноз









Погода неоднократно удивляла белорусов на протяжении нескольких сезонов: после необычайно теплой зимы температура выше нормы держалась и на протяжении марта.





Однако, по информации метеорологов, второй весенний месяц не окажется аномально теплым. Так, в апреле в Беларуси, по данным на сегодня, температура воздуха будет держаться в среднем около +8..+12°С.





Первая декада месяца будет солнечной, а осадков окажется немного, в отдельные дни потеплеет максимум до +4°С.





Вторая декада окажется более облачной, чаще станут идти дожди, зато 19 апреля (но всего однажды) воздух прогреется даже до +19°С. А в конце месяца снова установится переменная облачность, временами будут идти дожди, теплеть станет только до +12°С.









Напомним, долгосрочные прогнозы нередко ошибаются. Так, совсем недавно данные такого прогноза указывали на летнее тепло в середине апреля: уже 13 апреля температура должна была составлять +20°С, а через сутки – и вовсе до +23°С...







