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На улице Богдановича грузовик сбил мужчину на электросамокате
Источник материала: Tut.by
Утром 30 марта в столице грузовой автомобиль сбил мужчину на электросамокате,
По информации инспекторов, около дома № 20 по улице Богдановича 49-летний водитель Iveco, выезжая со двора, сбил 30-летнего мужчину, который ехал по тротуару на электросамокате.
В результате ДТП электросамокатчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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