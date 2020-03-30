На улице Богдановича грузовик сбил мужчину на электросамокате

Источник материала: Tut.by

Утром 30 марта в столице грузовой автомобиль сбил мужчину на электросамокате, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около дома № 20 по улице Богдановича 49-летний водитель Iveco, выезжая со двора, сбил 30-летнего мужчину, который ехал по тротуару на электросамокате.

В результате ДТП электросамокатчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.