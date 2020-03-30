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На улице Богдановича грузовик сбил мужчину на электросамокате

30.03.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 30 марта в столице грузовой автомобиль сбил мужчину на электросамокате, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около дома № 20 по улице Богдановича 49-летний водитель Iveco, выезжая со двора, сбил 30-летнего мужчину, который ехал по тротуару на электросамокате.

В результате ДТП электросамокатчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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