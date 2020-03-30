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Под Брестом прошли учения с применением авиации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Матюшеко, заместитель командира базы по летной подготовке:
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Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе...
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