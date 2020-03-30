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Под Брестом прошли учения с применением авиации

30.03.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Брестом прошли учения с применением авиации


В небо поднялась эскадрилья на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Винтокрылые машины – боевые. Испытали их на полигоне в Брестской области. Задачи выполняли днем и ночью. 

Под Брестом прошли учения с применением авиации

Дмитрий Матюшеко, заместитель командира базы по летной подготовке:
Отрабатываем упражнения, согласно курса боевой подготовки вертолетов 2019 года, стрельбу неуправляемым ракетным вооружением по наземным целям, также применение стрелкового пушечного вооружения по наземным целям, а также вертолеты Ми-24, пуски противотанковых управляемых ракет. Вертолеты Ми-24 выполняли пуски управляемых ракет по танку.

Под Брестом прошли учения с применением авиации

Под Брестом прошли учения с применением авиации


Напомним, в Вооруженных Силах Беларуси продолжается второй этап проверки боевой готовности. Это своего рода экзамен, который позволяет оценить готовность и способность войск выполнять поставленные задачи. 

Люди в материале: Дмитрий Матюшеко

 
 
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Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе...
 
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