От медиков до учителей. Власти составили топ-10 самых дефицитных специалистов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси по-прежнему не хватает медработников — врачей и медсестер. Эти специалисты не первый год входят в числа самых дефицитных. В Минтруда составили топ-10 профессий, по которым в общереспубликанском банке вакансий больше всего предложений от нанимателей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В городах на начало этого года больше всего не хватало медработников — врачей и медсестер. Для них в общереспубликанском банке вакансий, по данным Минтруда, было 2672 и 2548 предложений от нанимателей.

В дефиците также инженеры (1465 вакансии), директора (804), учителя (468), фельдшеры-лаборанты (404). В топ-10 самых востребованных специалистов также входят бухгалтер (338), лесник (334), библиотекарь (329), мастер (302).

В сельской местности из специалистов больше всего на начало этого года не хватало ветврачей (497 вакансии), медсестер (408), ветеринарных фельдшеров (237), главных ветврачей (220), врачей (217), зоотехников (213), бухгалтеров (205), главных зоотехников (186), инженеров (157), бригадиров производственной бригадиров в сельском хозяйстве (129).

На 30 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 88,9 тысячи предложений от нанимателей. Из них — 44 тысячи с зарплатой до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что зачастую в вакансии указывают сумму до уплаты налогов (то есть на руки будет меньше). Среди предложений нанимателей, которые размещены в банке, есть также на неполную занятость.

Напомним, в Беларуси в 2019 году вырос спрос на рабочую силу, сообщают в Минтруда. На начало этого года для рабочих было около 51,5 тысячи вакансий (на 1 марта — примерно столько же), а годом ранее — порядка 47,5 тысячи.

На начало этого года, по данным Минтруда, из рабочих в городах больше всего не хватало водителей автомобиля (3038 вакансий), продавцов (1734), швей (1466), поваров (1382), уборщиков производственных и служебных помещений (1295), каменщиков (989), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (874), электрогазосварщиков (779), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (727), санитаров (704).