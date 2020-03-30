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Трогательное видео: как Робби Уильямс вернулся к жене с детьми после карантина
Источник материала: ОНТ
46-летний британский певец и актёр Робби Уильямс после возвращения из Австралии в Лос-Анджелес на протяжении трёх недель находился на карантине.
Всё это время певец находился в своём особняке. Однако он не видел ни жену, ни четырёх детей. Однако по истечению всего срока карантина, Робби наконец-то воссоединился со своими родными.
Супруга звезды в своём Instagram опубликовала видео, на которое невозможно смотреть без умиления. Музыкант идёт по дороге навстречу своим детям: 7-летней Феодоре и 5-летнему Чарлтону.
Как только малыши заметили приближение отца, они тут же побежали к нему.
«Спустя три недели мы снова вместе! Мы безумно рады встретиться с нашим папой после длительного карантина», — написала Айда в Instagram.
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46-летний британский певец и актёр Робби Уильямс после возвращения из Австралии в Лос-Анджелес на протяжении трёх недель находился на карантине. Всё это время...
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