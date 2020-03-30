Трогательное видео: как Робби Уильямс вернулся к жене с детьми после карантина

Источник материала: ОНТ

46-летний британский певец и актёр Робби Уильямс после возвращения из Австралии в Лос-Анджелес на протяжении трёх недель находился на карантине.

Всё это время певец находился в своём особняке. Однако он не видел ни жену, ни четырёх детей. Однако по истечению всего срока карантина, Робби наконец-то воссоединился со своими родными.

Супруга звезды в своём Instagram опубликовала видео, на которое невозможно смотреть без умиления. Музыкант идёт по дороге навстречу своим детям: 7-летней Феодоре и 5-летнему Чарлтону.

Как только малыши заметили приближение отца, они тут же побежали к нему.

«Спустя три недели мы снова вместе! Мы безумно рады встретиться с нашим папой после длительного карантина», — написала Айда в Instagram.

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