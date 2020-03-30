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«Всем желаем здоровья!» Максим Галкин показал фото с супругой и детьми
Источник материала: СТВ
Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками семейным фото. Артист вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми сделали снимок во время прогулки.
«Всем желаем здоровья и бодрого духа!» –
Поклонники супружеской пары с детьми в очередной раз восхитились тому, насколько здорово они все выглядят. Также комментаторы отметили, что Гарри очень похож на папу, а Лиза – вылитая мама.
Ранее Галкин показывал снимок, как его семья отдыхает после поездки в горы.
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Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками семейным фото. Артист вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми сделали снимок во время прогулки. ...
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