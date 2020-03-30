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«Всем желаем здоровья!» Максим Галкин показал фото с супругой и детьми

30.03.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками семейным фото. Артист вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми сделали снимок во время прогулки. 

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!» – написал на своей странице в Instagram Галкин. 

«Всем желаем здоровья!» Максим Галкин показал фото с супругой и детьми
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Поклонники супружеской пары с детьми в очередной раз восхитились тому, насколько здорово они все выглядят. Также комментаторы отметили, что Гарри очень похож на папу, а Лиза – вылитая мама. 

Ранее Галкин показывал снимок, как его семья отдыхает после поездки в горы.

Фотография получилась очень душевной – здесь подробности

Люди в материале: Алла Пугачёва, Максим Галкин, Гарри Галкин, Елизавета Галкина

 
 
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Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками семейным фото. Артист вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми сделали снимок во время прогулки.  ...
 
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