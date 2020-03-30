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В Добруше мужчина перебирал металлолом в подвале и нашел мину, эвакуированы 62 человека

30.03.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревнях, расположенных недалеко от Добруша, 39-летний мужчина собирал металлолом. Вернувшись домой и разложив «добычу» в подвале, он обратил внимание на два подозрительных предмета.

Как сообщили в УВД, железки с виду напоминали снаряды, поэтому мужчина сообщил в милицию о находке, а мешок вынес на улицу.

Из многоэтажки эвакуировали 62 человека.

Выяснилось, что опасения были не напрасны. Подозрительные предметы оказались минометной миной и частью артиллерийского снаряда времен ВОВ. Боеприпасы изъяты и вывезены для дальнейшей утилизации.
 
 
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В деревнях, расположенных недалеко от Добруша, 39-летний мужчина собирал металлолом. Вернувшись домой и разложив «добычу» в подвале, он обратил внимание на два...
 
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