В Добруше мужчина перебирал металлолом в подвале и нашел мину, эвакуированы 62 человека

Как сообщили в УВД, железки с виду напоминали снаряды, поэтому мужчина сообщил в милицию о находке, а мешок вынес на улицу.





Из многоэтажки эвакуировали 62 человека.





Выяснилось, что опасения были не напрасны. Подозрительные предметы оказались минометной миной и частью артиллерийского снаряда времен ВОВ. Боеприпасы изъяты и вывезены для дальнейшей утилизации.



