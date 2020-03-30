Гороскоп для всех знаков зодиака с 30 марта по 5 апреля

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Смотрите гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, чтобы точно знать, чего ожидать.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Занимайтесь работой, в идеале – интеллектуальной. У вас есть шанс достичь успехов, а вскоре появится возможность заявить о себе, если вы сейчас сосредоточитесь на тех важных делах, которые интересны всем. Ваши умозаключения порой парадоксальны, но всегда точны. Это неизменно удивляет окружающих, а многих заставляет всерьез заинтересоваться вами. Возможно начало долгой дружбы или романтической истории, а также деловых отношений, благодаря которым вы вскоре сможете подняться по карьерной лестнице.

Едва ли не главная сложность этой недели состоит в том, чтобы держать себя в руках и ни с кем не ссориться. Особенно трудно многим Овнам бывает сохранить хорошие отношения с руководством и другими влиятельными людьми. Представители знака становятся особенно вспыльчивыми, порой совершенно забывают о здравом смысле.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Неделя, в течение которой вам предстоит многому научиться. Это касается даже тех Тельцов, которые совсем не собирались возвращаться за школьную парту и ничуть не заинтересовались возможностью пройти популярный онлайн-курс бесплатно. Дело в том, что сейчас вы получаете много новой информации из самых разных источников. Наблюдение за окружающими – едва ли не самый важный из них. К концу недели вы станете гораздо лучше понимать людей, причем не только тех, с кем прежде имели дело, но и тех, с кем даже знакомы не были. Разобраться в собственных чувствах тоже станет гораздо проще.

Вы – из тех счастливчиков, которым сейчас не приходится прикладывать усилия, чтобы взяться за рутинные дела и справиться с ними как следует. Едва ли не на каждый день у вас есть четкий план, и, придерживаясь его, вы добиваетесь успехов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Эта неделя хороша тем, что дает шанс наверстать то, что было упущено давным-давно. Можно исправить какие-то старые ошибки, завершить дела, до которых долго не доходили руки, научиться тому, что всегда казалось интересным. Но это не получается само собой. Вам нужно прикладывать усилия, проявлять инициативу, а это не всегда легко. Старайтесь не лениться. Очень велик соблазн отложить все на потом и просто ничего не делать. Но здравый смысл подсказывает, что вы пожалеете о таком решении, и не ошибаетесь.

Общение с окружающими порой требует всего терпения, которым вы обладаете. Некоторые Близнецы все же дадут волю раздражению, а потом будут пытаться исправить свои ошибки. Все получится, но все же куда разумнее было бы вовремя прикусить язык и не высказывать все, что накопилось.

РАК (22.06 — 22.07)

Сглаживать противоречия – вот чем вам придется заниматься на этой неделе. А еще мирить ссорящихся, уговаривать упрямцев, искать общий язык с теми, кто мало заинтересован в диалоге. Вряд ли кто-то другой смог бы справиться со всем этим и сохранить хорошее настроение, но у вас обязательно получится. Многие Раки опираются на собственный житейский опыт; остальные всегда знают, к кому можно обратиться за советом, и прислушиваются только к толковым рекомендациям.

У вас будет много дел; возможно, гораздо больше, чем обычно. Но вы все успеете, хотя и сами можете этому удивиться. Секрет в том, чтобы сразу решать все задачи оптимальным способом, чтобы пользе не пришлось возвращаться к ним, что-то исправлять или переделывать. Кроме того, сейчас вам удается заниматься несколькими делами одновременно.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Подумайте дважды, прежде чем приступать к чему-то масштабному и важному. Не то чтобы неделя была как-то особенно плоха, но у нее есть не самая приятная особенность: трудностей на таком пути может возникать неожиданно много. Иногда даже для достижения простых целей приходится приложить массу усилий, что уж говорить о чем-то более выдающемся. Но если вы чувствуете себя достаточно энергичными и настроены на решительный лад – дерзайте!

Стоит быть разборчивее в общении. Сейчас к вам тянутся самые разные люди, и не всегда их намерения благородны. Следуйте простому правилу: чем щедрее новые знакомые в своих обещаниях, тем осторожнее вам стоит себя везти. А вот на близких можно полагаться во всем.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Начало недели – отличное время для того, чтобы подумать о чем-нибудь полезном. Могут появиться хорошие идеи, благодаря осуществлению которых вы вскоре окажетесь очень близки к своим самым важным целям. Не исключены предложения о профессиональном сотрудничестве или совместной творческой деятельности. В обоих случаях вы будете так вдохновлены, что не захотите тянуть с ответом.

Во второй половине недели очень полезными вам будут уединение и самостоятельная работа. Вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-то поддерживал и направлял вам, сами выбираете кратчайший путь к цели, находите способ получить желаемое. Не исключено, что найдутся люди, которые захотят последовать вашему примеру. Чуть позже можно будет объединить усилия для самых важных дел.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Неделя дает шанс достичь того, к чему вы давно стремились, и этим особенно хороша. Главное – не теряться и не жалеть сил там, где их необходимо приложить. Полезно будет и сохранять веру в себя, потому что не исключены какие-то мелкие неудачи, досадные происшествия, которым вы будете не особенно рады. Не позволяйте сбить себя с толку! Сейчас самое время проявить настойчивость и двигаться вперед, каким бы сложным временами ни был путь.

Радует поддержка людей, которых вы давно знаете и уважаете. Можно действовать вместе с проверенными союзниками, но в некоторых ситуациях вам будет достаточно знать, что они – на вашей стороне. Не исключены и новые знакомства. Они могут оказаться важными и сыграть значительную роль в вашей жизни, если вы это позволите.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Вы можете на этой неделе добиться заметных успехов во многих делах, но вряд ли это будет легко. Преград на пути может быть больше, чем обычно. Они не заставят вас отступить или отказаться от задуманного, но могут стать причиной многочисленных задержек. Тут очень важно не раздражаться и сохранять дружелюбие. Если вы начнете ссориться с окружающими, существующие проблемы могут усугубиться. При этом желающих испытать ваше терпение окажется немало. Не поддавайтесь на провокации. Самообладание вас очень украшает!

Отдыхайте и заботьтесь о себе. Эта неделя – подходящее время для того, чтобы пересмотреть свой график или режим питания, вспомнить о здоровых привычках, отказаться от излишеств, которые мешают быть в отличной форме. Все это дается легко, вам практически не приходится прикладывать усилий.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Эта неделя – период, когда вы будете заниматься не столько своими, сколько чужими делами. Сейчас многие нуждаются в вашей поддержке, обращаются за помощью, ждут, что вы найдете решение накопившихся проблем. Многие дела требуют самого серьезного подхода, а ситуация не позволяет рассчитывать на везение, ждать благоприятного стечения обстоятельств. Важно прислушиваться к интуиции, потому что именно она безошибочно подсказывает, каких целей вы на самом деле можете добиться, а каких – нет. Вряд ли неделя обойдется без разногласий и споров. Некоторые Стрельцы будут огорчены поступками и словами людей, о которых прежде были самого высокого мнения. Главное – следить за тем, чтобы важные для вас отношения не испортились надолго. Лучше вместе искать решение проблем, чем замалчивать обиды.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Старайтесь сохранять спокойствие или хотя бы его видимость. На этой неделе успех многих дел будет зависеть от того, сумеете ли вы совладать со своим раздражением, не дать воли гневу, избежать конфликтов с людьми, от которых многое зависит. Вы часто замечаете чужие ошибки, но не всегда можете указать на них так, чтобы это не показалось обидным. На критические замечания в свой адрес вы реагируете острее, чем стоило бы, а ведь в них есть здравое зерно.

При всех своих сложностях эта неделя не лишена плюсов. Например, она дает шанс успешно завершить дела, которым вы в последнее время отдавали много времени и сил. Не исключено удачное решение важных вопросов, беспокоивших и вас, и ваших близких. Появятся вдохновляющие планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Не спешите. Эта неделя полна иллюзий и едва ли не самая опасная из них – возможность скорого исполнения всех ваших желаний. Вы так хотите поверить в то, что готовы многое поставить на карту. А стоило бы, напротив, вести себя осторожнее и избегать неоправданного риска. Неделя благоприятна для общения с людьми, которые знают и умеют больше вас, многое пережили и готовы поделиться опытом. Вам не всегда нравится то, что они говорят, но позже вы наверняка поблагодарите их за советы хотя бы мысленно.

Неделя подходит для несложных дел, справиться с которыми вы можете быстро и не задумываясь. Они могут быть не особенно важными, но достигнутые результаты порадуют и вас, и ваших близких. На этой неделе вас ждет много интересных разговоров о самых разных вещах, увлекательных дискуссий, которые помогут найти ответы на любые вопросы.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Благоприятная неделя. События, происходящие сейчас, могут показаться незначительными, но именно с них начнутся важные перемены в вашей жизни. Многие Рыбы сейчас получают удивительный и ценный опыт, к которому позже не раз будут возвращаться. Старайтесь быть внимательнее к себе, не жалейте времени на то, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях. Помните: чем лучше вы сейчас понимаете себя, тем проще оказывается ладить с другими.

Не стоит торопиться. Ритм этой недели может оказаться довольно медленным. Не исключено, что поначалу это будет раздражать. Но потом вы поймете, что сейчас у вас есть время на размышление и планирование, глубокое изучение того, что интересовало вас давным-давно и решение тех задач, до которых в последнее время не доходили руки.

Гороскоп от horo.mail.ru .