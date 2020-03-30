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Лукашенко принял с докладом силовиков по ситуации в Вооруженных Силах и реагированию на учение НАТО

30.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лукашенко принял с докладом силовиков по ситуации в Вооруженных Силах и реагированию на учение НАТО

30 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Как и договаривались мы раньше, я хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, касающихся не только состояния дел в нашей армии. Но и на злобу дня вопрос, который прозвучал у нас еще в прошлом году. Вопрос реагирования на то, что происходит у наших границ. Это учения НАТО «Защитник Европы 2020», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко в частности обозначил тему того, какие действия предпринимаются в настоящее время со стороны блока НАТО. «Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ», — отметил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией. «Не должно быть никакой чрезмерщины, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно».

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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30 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея
 
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