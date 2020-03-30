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Проверка боеготовности армии: в Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон
Источник материала: ОНТ
На завершающем этапе проверки готовности Вооруженных Сил Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон.
Военнослужащие совершили марш, замаскировались и приступили к выполнению задач. Надо было обнаружить диверсионно-разведывательные группы условного противника. Большой объем работы лежал именно на штабе батальона и командирах – они должны были максимально быстро собрать информацию о противнике.
Учение провели на 230-м общевойсковом полигоне. Действиям военнослужащих дали высокую оценку.
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На завершающем этапе проверки готовности Вооруженных Сил Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон. Военнослужащие совершили марш,...
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