Проверка боеготовности армии: в Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон

Источник материала: ОНТ

На завершающем этапе проверки готовности Вооруженных Сил Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон.

Военнослужащие совершили марш, замаскировались и приступили к выполнению задач. Надо было обнаружить диверсионно-разведывательные группы условного противника. Большой объем работы лежал именно на штабе батальона и командирах – они должны были максимально быстро собрать информацию о противнике.

Учение провели на 230-м общевойсковом полигоне. Действиям военнослужащих дали высокую оценку.

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