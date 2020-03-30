ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проверка боеготовности армии: в Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон

30.03.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Проверка боеготовности армии: в Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон

На завершающем этапе проверки готовности Вооруженных Сил Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон.

Военнослужащие совершили марш, замаскировались и приступили к выполнению задач. Надо было обнаружить диверсионно-разведывательные группы условного противника. Большой объем работы лежал именно на штабе батальона и командирах – они должны были максимально быстро собрать информацию о противнике. 

Учение провели на 230-м общевойсковом полигоне. Действиям военнослужащих дали высокую оценку. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На завершающем этапе проверки готовности Вооруженных Сил Беларуси испытывают отдельный механизированный батальон. Военнослужащие совершили марш,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболистки «Минска» завоевали Суперкубок Беларуси в шестой раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика