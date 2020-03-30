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Пришло время экономить. Посмотрите, как удачно минчане использовали ламинат на стенах

30.03.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Использование ламината в качестве не только напольного покрытия, но и отделки стены уже не новость. Однако все еще мало кто себе представляет, как это выглядит в реальности и еще меньше тех, кто решился использовать ламинат не по прямому назначению. REALTY.TUT.BY нашел удачный пример в одной из минских квартир.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Конечно, речь и идет не о полной зашивке стены ламинатом. Это было бы непрактично, а с точки зрения дизайна — перебором. Ламинат на стенах используется в качестве акцента, чтобы визуально отделить одну функциональную зону от другой. Например, для стильного оформления изголовья кровати, TV-зоны. Вот как в этой двухкомнатной квартире минчан:

Гостиная


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Спальня


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Прихожая


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Квартира расположена на улице Колесникова и сдается в аренду за 700 долларов в эквиваленте (в месяц). Вот как выглядят остальные комнаты:


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

 
Теги: Новости
 
 
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