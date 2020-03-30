Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский умер в 45 лет

Александр Кучинский родился в 1975 году в Кобрине (Брестская область).





После окончания юридического факультета Белгосуниверситета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях - от юрисконсульта до заместителя председателя. В 2017 году возглавил ассоциацию.





Являлся членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и делового совета Евразийского экономического союза, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.





В марте этого года Александр Кучинский был избран заместителем председателя правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).





Отмечен отдельными наградами общественных организаций и профессиональных объединений за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие и укрепление социального партнерства, активную работу по защите прав и законных интересов работников банковских учреждений.

В 2018 году Председателю Ассоциации белорусских банков Александру Кучинскому за большой вклад в международную финансово-банковскую деятельность вручена награда Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества.

Работникам банковской сферы Беларуси и других стран Александр Кучинский запомнится как инициативный, энергичный и харизматичный руководитель.





О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно