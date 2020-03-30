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Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский умер в 45 лет

30.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский умер в 45 лет
Александр Кучинский родился в 1975 году в Кобрине (Брестская область). 

После окончания юридического факультета Белгосуниверситета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях - от юрисконсульта до заместителя председателя. В 2017 году возглавил ассоциацию.

Являлся членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и делового совета Евразийского экономического союза, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам. 

В марте этого года Александр Кучинский был избран заместителем председателя правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).

Отмечен отдельными наградами общественных организаций и профессиональных объединений за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие и укрепление социального партнерства, активную работу по защите прав и законных интересов работников банковских учреждений.
В 2018 году Председателю Ассоциации белорусских банков Александру Кучинскому за большой вклад в международную финансово-банковскую деятельность вручена награда Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества.
Работникам банковской сферы Беларуси и других стран Александр Кучинский запомнится как инициативный,  энергичный и харизматичный руководитель.

О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно
 
 
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Сегодня скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский
 
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