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В Щучинском районе при столкновении Peugeot и трактора погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 марта около девяти утра в Щучинском районе иномарка врезалась в трактор МТЗ.
Как
В аварии погиб 24-летний пассажир иномарки. Место ДТП осматривается, будет проведена судмедэкспертиза. В отношении водителя Peugeot возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.
На прошлой неделе в Толочинском районе Kia Sorento врезался в лесовоз.
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Новости Беларуси. 30 марта около девяти утра в Щучинском районе иномарка врезалась в трактор МТЗ. Как сообщает Следственный комитет, 33-летний водитель за рулём...
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